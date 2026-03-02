Sheinbaum agradece a Shakira su concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México

2 minutos

Ciudad de México, 2 mar (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, agradeció este lunes a la cantante colombiana Shakira por ofrecer este domingo un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México, que reunió a 400.000 personas, un récord para un espectáculo musical en la principal plaza pública del país.

“Agradecer a Shakira el concierto. A la gente sobre todo. De primera el comportamiento de la gente cuando viene a los conciertos (se reunieron) 400.000 personas”, expresó la mandataria durante su conferencia matutina.

La gobernante mexicana también felicitó a la jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada, por la organización del evento, así como a la empresa promotora.

El espectáculo, que se llevó a cabo este domingo 1 de marzo, desbordó la plancha del Zócalo y zonas aledañas, como la Alameda Central y el Monumento a la Revolución, según detalló la propia presidenta.

“Eso es México, la calidez, la alegría, el amor, el deseo de vivir y la maravilla de los conciertos gratuitos”, afirmó.

La mandataria reconoció que no siguió en su totalidad el concierto, aunque sí arte de la transmisión desde Palacio Nacional, ubicado precisamente en el Zócalo.

El concierto del domingo significó el cierre de la gira de la colombiana en México y su segundo evento público en el Zócalo capitalino, tras una presentación previa en 2007, cuando reunió a 210.000 espectadores.

Con este nuevo récord de 400.000 asistentes, “La Loba” superó a los argentinos Los Fabulosos Cadillacs, con 300.000 personas registradas en 2023 y al mexicano Grupo Firme que, en 2022, convocó a 280.000.

S solo en México, Shakira agotó 13 fechas con llenos totales en un estadio y 800.000 boletos vendidos, según cifras de la promotora Ocesa, un logro sin precedentes para cualquier artista en el mundo, al tiempo de ser nominada al Salón de la Fama del Rock and Roll 2026. EFE

csr/afs/psh

(foto)(vídeo)