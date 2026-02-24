Sheinbaum analiza acciones legales contra Musk por acusaciones de vínculos con carteles

Ciudad de México, 24 feb (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este martes que analiza posibles acciones legales contra el empresario Elon Musk, dueño de la red social X, quien la acusó de actuar bajo órdenes del crimen organizado días después de la muerte de El Mencho, el capo narcotraficante considerado más peligroso del país.

“Lo estamos considerando si hacemos algún asunto legal (contra Musk). Lo están viendo los abogados, pero a mí lo que me importa es lo que dice el pueblo, la verdad”, declaró la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Las declaraciones de la gobernante mexicana se producen después de que Musk, propietario de X, escribiera un mensaje en dicha plataforma el lunes en respuesta a una publicación sobre declaraciones de la mandataria del 5 de noviembre del año pasado.

En ese fragmento, la mandataria mexicana defiende su estrategia de seguridad y afirma que «volver a la guerra contra el narco no es una opción».

Ante esto, el estadounidense remarcó que la presidenta «sólo repite lo que le dicen sus jefes del cartel”.

El empresario publicó esos mensajes tras la ola de violencia registrada en México luego del operativo en el que murió el líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho.

Al respecto, Sheinbaum rechazó las acusaciones y defendió el desempeño de su Gobierno y de las Fuerzas Armadas.

“La gran mayoría de la gente reconoce el trabajo de las Fuerzas Armadas y el trabajo que estamos haciendo todos los días, no solo en seguridad, sino por el bien del país, por el bienestar de las y los mexicanos”, sostuvo.

La presidenta calificó como infundadas las versiones que señalan que México es un “narcogobierno”, las cuales calificó como un “absurdo”.

“Si antes era un absurdo decirlo, pues ahora todavía más, ¿no? Entonces, se caen por sí solo todas estas (declaraciones). Ya no saben ni qué inventar”, zanjó.

La mandataria aseguró que su administración seguirá enfocada en la opinión de los ciudadanos.

“Entonces, lo que nos importa a nosotros es las y los mexicanos. Su opinión, su reconocimiento, su crítica, escucharlos y estar atendiendo siempre, sobre todo al más vulnerable. Para eso nos eligieron y para eso estamos aquí”, concluyó Sheinbaum. EFE

