Sheinbaum asegura que la reciente subida de aranceles “no está dirigida a China”

Ciudad de México, 11 dic (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este jueves que la imposición de aranceles de entre 5 a 50 % aprobada para 2026 por el Senado mexicano “no está dirigida a China”, sino a los países con los que México no tiene “tratado comercial», en medio del impulso de la producción nacional.

“No está dirigido a China, eso es importante, es a los países con los que no tenemos tratado comercial, porque, si no, parece que es un asunto en donde México le está poniendo restricciones al comercio”, argumentó la mandataria mexicana durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

Explicó, además, que antes de la aprobación de estas medidas arancelarias hubo reuniones con empresarios para no “afectar el precio de los productos” mexicanos, e igualmente se entró en “comunicación” con países asiáticos como Corea del Sur y China, que se encuentran entre los principales afectados.

Y precisó que “cambió bastante la propuesta original” con respecto a la finalmente aprobada, la cual va en línea con la estrategia del Plan México y aumentar la producción en el país.

“Nuestra mejor disposición de seguir trabajando con el Gobierno de China, de Corea y de otros países con los que no tenemos un acuerdo comercial”, recalcó.

Sheinbaum anunció que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informará de este tema para que se conozcan los detalles de esta decisión aprobada por el Congreso mexicano a más de un millar de productos de China y otros países asiáticos.

“Lo que queremos es fortalecer las cadenas productivas, la industria textil, que ha perdido mucho desde la pandemia (…) y que fue sustituida por la importación de distintos países, y lo que queremos es recuperar la industria textil y también la automotriz en México”, subrayó Sheinbaum.

La respuesta por parte de Sheinbaum se da luego de que el Senado mexicano aprobó el miércoles la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación (Ligie), que impone aranceles de entre 5 y 50 % a unos 1.463 productos de China y otros países asiáticos con los que no existe un tratado comercial, en sectores como el textil, aluminio o plásticos a partir del 1 de enero de 2026

La aprobación de la ley, por iniciativa de Sheinbaum, se dio con 76 votos a favor, 5 en contra y 35 abstenciones.

Este giro proteccionista de México se produce cuando el país se prepara para la revisión del Tratado de Comercio con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), previsto para el próximo año en medio de las amenazas constantes por parte del presidente estadounidense, Donald Trump.

En un comunicado, el Senado indicó que la ley «busca implementar acciones concretas que permitan una interacción equilibrada del mercado», para evitar distorsiones económicas que puedan afectar la relocalización de los sectores productivos considerados estratégicos para México, así como la atracción de nuevas empresas e industrias de alto valor añadido.

Por su parte, China expresó horas después de la aprobación su “esperanza” de que México “corrija sus prácticas erróneas de unilateralismo y proteccionismo lo antes posible” para más de 1.400 productos provenientes del gigante asiático y otras naciones de la región. EFE

