Sheinbaum asegura que mantiene diálogo abierto con maestros mexicanos ante protestas

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Ciudad de México, 19 mar (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, defendió este jueves que su Gobierno mantiene abiertos los canales de diálogo con los maestros tras las protestas protagonizadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), y subrayó que existen mesas de negociación tanto a nivel federal como estatal.

“Tienen diálogos en sus estados. con la secretaria de Gobernación, con la Secretaría de Educación. En el pasado ni siquiera eso (…) entonces, tienen mesas y tienen mesas en sus estados y tienen mesas aquí”, afirmó la mandataria.

Las declaraciones de la gobernante mexicana se producen después de que docentes de la CNTE se enfrentaran el miércoles con agentes de seguridad durante una marcha en el centro de la capital mexicana, donde exigen mejoras laborales, entre ellas un aumento salarial del 100 % y cambios al sistema de pensiones.

Sheinbaum aseguró que su administración busca atender las demandas del magisterio, aunque reconoció limitaciones presupuestarias.

“Hay temas pues que el presupuesto público no da para poderlo cumplir y buscamos la mejor manera de apoyar porque creemos en los maestros de México”, señaló.

Recordó además que el año pasado se establecieron incrementos salariales y destacó otras medidas implementadas en años recientes.

“El año pasado, recuerden que fue 10 % de aumento salarial a los maestros. El fondo de pensiones para el bienestar y distintos mecanismos de apoyo. Un millón de plazas se dieron en el sexenio pasado para las maestras y los maestros cuando se había negado aquella posibilidad con la reforma educativa de (el expresidente Enrique) Peña Nieto (2012-2018)”, expuso.

Asimismo, insistió en que su Gobierno continuará buscando soluciones y apoyos adicionales para el sector educativo, pero reiteró que “el diálogo está abierto”.

No obstante, descartó reunirse personalmente con los docentes en este momento y señaló que las negociaciones están a cargo de las secretarías de Gobernación y de Educación Pública.

“Nunca se ha cerrado el diálogo con Gobernación y con Educación Pública porque la última vez que habíamos acordado un diálogo conmigo, pues no llegaron. Decidieron no llegar. Entonces, ahora es con Gobernación y con Secretaria de Educación que tienen toda la atribución”, indicó.

Las movilizaciones de la CNTE, que este miércoles generaron pequeños enfrentamientos con la policía, incluyen un plantón en el Zócalo capitalino y forman parte de su estrategia de presión, que alertaron podría intensificarse en las próximas semanas si no se atienden sus demandas. EFE

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