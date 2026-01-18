Sheinbaum asegura que no existe actividad militar de EE.UU. en México

3 minutos

Ciudad de México, 18 ene (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este domingo que no existe ninguna actividad militar por parte de Estados Unidos en territorio mexicano, tras la alerta emitida por maniobras militares en el espacio aéreo cercano a México.

Previo a la presentación del Plan de Justicia para Pueblos de Guanajuato y Querétaro, medios de comunicación preguntaron a la mandataria sobre si existían acciones que el Gobierno de Estados Unidos estuviera haciendo en México.

«Nada, no hay nada… emitió la SICT (Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes) un comunicado», dijo.

«En territorio nacional, nada», aseguró la gobernante mexicana, al tiempo que se despidió para seguir su camino sin dar más declaraciones.

La reacción de Sheinbaum ocurre luego de que el viernes la Administración Federal de Aviación de EE.UU. (FAA) emitiera cinco avisos advirtiendo a operadores aéreos estadounidenses de una «situación potencialmente peligrosa» en espacios aéreos sobre el Pacífico, que van desde México a Ecuador, pasando por Colombia y Centroamérica, «debido a actividades militares» y a posibles interferencias en los sistemas de navegación.

Las notificaciones, que estarán en vigor 60 días (hasta marzo) recomiendan a compañías y pilotos extremar las precauciones «al operar en las zonas marítimas sobre el océano Pacífico» en las regiones de información de vuelo en el golfo de California en México, Centroamérica, Panamá, Bogotá y Guayaquil .

Ese mismo día, la SICT afirmó que la medida anunciada por las autoridades estadounidenses es solo de “carácter preventivo” y está orientada a reforzar “la atención y el cuidado en la operación aérea dentro de determinadas regiones del espacio aéreo”.

Asimismo, descartó que ello tuviera implicaciones operativas ni restricciones para México, ni para aerolíneas u operadores mexicanos.

La advertencia de la FAA parece apuntar a la posibilidad de que haya aeronaves militares estadounidenses operando sin notificación previa o con sus transpondedores desactivados en estas dos regiones de información de vuelo.

EE.UU. mantiene desplegado un contingente naval en el Caribe como parte de la operación Lanza del Sur, a través de la cual Washington también ha destruido de manera sumaria supuestas lanchas del narcotráfico que navegaban en el Pacífico oriental no lejos de las costas colombianas.

Ese mismo contingente fue el que apoyó la operación Resolución absoluta, mediante la cual el Ejército estadounidense apresó el pasado 3 de enero al entonces presidente venezolano, Nicolás Maduro, en Caracas. EFE

