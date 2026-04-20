Sheinbaum coincide con Sánchez en que la «derecha es el odio»

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Ciudad de México, 20 abr (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó este lunes su coincidencia con el mensaje del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, contra la derecha que lanzó en la cumbre progresista celebrada en Barcelona y en la que ambos sostuvieron su primera reunión bilateral.

«Pues coincidimos. La derecha es el odio. La derecha es la discriminación. La derecha es el clasismo, el racismo. La derecha es la represión. Supuestamente hablan de libertad, pero es la libertad de unos cuantos», declaró la gobernante mexicana en su conferencia de prensa diaria.

Sheinbaum indicó que en la reunión en Barcelona que mantuvo con Sánchez ambos remarcaron la necesidad de «seguir con el vínculo cultural, educativo y en algunos otros temas» entre España y México. EFE

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