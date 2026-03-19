Sheinbaum confirma que ha invitado a Felipe VI al Mundial y «a todos los países del mundo»

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Ciudad de México, 19 mar (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este jueves que la invitación enviada al rey de España, Felipe VI, para asistir al Mundial de fútbol de 2026 no fue exclusiva, sino que está incluida en la que ha hecho a todos los países con los que México mantiene relaciones.

“Gabriela Cuevas (representante de México para el Mundial) envió a todos los países del mundo, a todos, todos, invitación para que vinieran al Mundial. Y de ahí pues estaba el rey de España. Pero son todos los países con los que tiene México relación”, afirmó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La invitación al rey de España se produce en medio del proceso de normalización de las relaciones diplomáticas con Madrid y se ha conocido después de unas declaraciones de Felipe VI en las que reconoció que en la conquista de América «hubo mucho abuso». EFE

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