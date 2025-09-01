Sheinbaum defiende modelo económico pese a previsiones pesimistas y tensiones comerciales

Ciudad de México, 1 sep (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este lunes desde Palacio Nacional que el país consolida un nuevo modelo económico que lo coloca como el segundo con menor desigualdad en América, pese a las tensiones arancelarias globales y las “expectativas catastróficas” de organismos internacionales.

“Estamos consolidando un nuevo modelo económico que garantiza la estabilidad macroeconómica, pero impulsa la prosperidad compartida con salarios justos y programas de bienestar”, dijo la mandataria al rendir su primer informe de gobierno, a 11 meses de haber asumido el cargo como la primera mujer presidenta del país, el pasado 1 de octubre de 2024.

Sheinbaum recordó que entre 2018 y 2024 la población en pobreza pasó del 41,9 % al 29,5 %, el nivel más bajo en cuatro décadas, y subrayó que “el coeficiente de Gini (…) pasó de 0,426 a 0,391. Colocándonos a México como el segundo país con menor desigualdad de América, después de Canadá”.

En su mensaje, Sheinbaum defendió que los avances han permitido revertir expectativas de crisis y consolidar a México en un momento “estelar”.

“Aun en medio de las circunstancias difíciles, nuestra economía muestra fortaleza, con un crecimiento anual estimado de 1,2 % frente a las expectativas catastróficas que habían dado a conocer organismos financieros internacionales”, destacó.

En este contexto, la mandataria sostuvo que el país vive un reconocimiento y respeto internacional inédito, al destacar acuerdos de entendimiento y reuniones bilaterales con gobiernos de Brasil, Canadá, Francia y la Unión Europea.

“México es respetado en el mundo entero. Se sabe que nuestro pueblo es noble, generoso y valiente y que estamos viviendo un momento estelar en nuestra historia”, afirmó. EFE

