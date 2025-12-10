Sheinbaum descarta una posible intervención de EE.UU. en México: «Eso no se va a dar»

Ciudad de México, 10 dic (EFE).- La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, descartó este miércoles una posible intervención militar de Estados Unidos en México, como volvió a sugerir el presidente estadounidense Donald Trump, al remarcar que «no es necesario» y que su país es «soberano».

«Eso (la intervención) no se va a dar porque no es necesario, primero. Segundo, porque somos un país soberano y nunca aceptaríamos una intervención extranjera. Y tercero, porque ya tenemos un entendimiento con Estados Unidos en materia de seguridad», afirmó Sheinbaum en su conferencia de prensa diaria.

En una entrevista con el medio estadounidense Politico, este martes, Trump dijo que podría ordenar operaciones militares en México contra los cárteles de la droga, incluso ataques similares a los que ya autorizó contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico en aguas caribeñas, cerca de Venezuela y Colombia.

Preguntada sobre la insistencia de Trump en estas intervenciones pese al entendimiento con México, Sheinbaum rechazó posicionarse de manera reiterada.

«No necesitamos contestar a cada declaración del presidente Trump. Él tiene su pensamiento, en muchas cosas no estamos de acuerdo, pero siempre buscamos la mejor relación entre México y Estados Unidos y hasta ahora ha sido muy respetuoso», sostuvo Sheinbaum.

Las declaraciones de Trump ocurren en medio del operativo Lanza del Sur, que el Gobierno de Estados Unidos ha lanzado para combatir el narcotráfico en Latinoamérica, argumento utilizado para destruir una veintena lanchas supuestamente cargadas con droga en aguas del Caribe y del Pacífico, cerca de Venezuela y Colombia, matando extrajudicialmente a más de 80 personas. EFE

