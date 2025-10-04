Sheinbaum llama a FF.AA. a rechazar corrupción, en medio del escándalo ‘huachicol fiscal’

Ciudad de México, 4 oct (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló este sábado que para defender la soberanía de la nación «se necesitan valores en personas e instituciones y las Fuerzas Armadas los tienen», esto en medio del caso que implica a altos mandos de la de Marina por su presunta participación en una red de contrabando de combustible, conocido en el país como ‘huachicol fiscal’.

Sheinbaum encabezó este sábado, en el puerto de Veracruz (este), la ceremonia por el 204 aniversario del nacimiento de la Armada de México y los 201 años de la promulgación de la Constitución Federal de 1824, primer documento republicano que estableció los tres poderes de la nación.

«Las Fuerzas Armadas mexicanas tienen el honor que obliga a vivir con rectitud y a saber que cada acción representa a México; la lealtad que significa fidelidad absoluta al pueblo y a la patria; el deber que empuja a cumplir la misión sin vacilación; el patriotismo que es amor a la nación expresado en entrega y sacrificio, y la honestidad es la base que da sentido y fuerza a todos los demás valores, porque sin ella, nada perdura», expresó Sheinbaum en su discurso.

«Lo contrario a la honestidad es la corrupción, la cual debe verse siempre como lo que es, la traición a todos los valores, la corrupción es deslealtad, por eso no puede tener cabida en nuestras instituciones, por eso debe sancionarse con firmeza», añadió la mandataria.

Las palabras de Sheinbaum se dan en medio de las revelaciones de un entramado de corrupción donde figura el ya detenido vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del extitular de la Semar, de 2018 a 2024, Rafael Ojeda Durán, cercano al entonces presidente, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), y que también implica a diez marinos y funcionarios aduaneros.

La jefa de Estado sostuvo que se debe «enaltecer la honestidad como principio de vida. Debemos ser claros, la lealtad a la patria exige también a lealtad a los valores y a la verdad».

Sheinbaum añadió que la vida de quienes sirven al pueblo y a la patria exige valores profundos, no lujos superfluos. «¿De qué sirve el dinero mal habido si con él se pierde la reputación y el legado?» cuestionó.

«No hay riqueza que valga más que el honor; no hay poder más grande que el de la lealtad; no hay herencia más valiosa que el ejemplo de vivir con rectitud», apuntó la presidenta mexicana.

En el acto participaron los secretarios de Marina, Raymundo Morales Ángeles, y de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla; además de la gobernadora del estado de Veracruz, Rocío Nahle García; la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo; de la Cámara de Diputados, Kenya López, y el ministro presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar. EFE

