Sheinbaum llama a manifestación en México tras turbulencia política

La presidenta Claudia Sheinbaum convocó el sábado a una masiva movilización en la capital mexicana para reafirmar a su gobierno izquierdista, tras un difícil mes salpicado por el asesinato de un popular alcalde, una violenta marcha a nombre de la Generación Z y la renuncia abrupta del fiscal general.

«Cerramos este 2025 con la celebración histórica de siete años de transformación. Defendamos juntos las conquistas del pueblo», dijo el jueves la mandataria en su cuenta de X, en referencia también al gobierno de su predecesor Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

Según analistas, los problemas para la presidenta no solo vienen de sus opositores, sino del interior de su propio partido Morena.

Esta concentración en el Zócalo, la principal plaza del país, es un «intento de espaldarazo interno, de recomponer el relato, de convocar a la unidad», dice a la AFP Pablo Majluf, analista político.

La profunda crisis de seguridad que vive México y que los gobiernos de izquierda no han logrado revertir empaña la gestión de la presidenta, que goza de altos niveles de popularidad desde que asumió el poder en octubre de 2024.

Las turbulencias empezaron en noviembre con el asesinato de Carlos Manzo, un popular alcalde del convulso estado de Michoacán (oeste), que emprendió una cruzada contra el crimen organizado.

Su homicidio indignó a los mexicanos y generó masivas manifestaciones. Una protesta el 15 de noviembre a nombre de la Generación Z se tornó en la primera marcha violenta antigubernamental de su mandato y dejó más de 100 heridos.

Unos días después ocurrió la abrupta renuncia de Alejandro Gertz, fiscal general, quien debía permanecer en el puesto hasta 2028. La propia presidenta pidió su salida con quejas de mala coordinación en la estrategia contra el crimen organizado.

En un proceso vía rápida en el Senado fue designada como su sucesora Ernestina Godoy, una funcionaria cercana a la mandataria.

– Piel «muy delgada» –

«Lo más interesante y lo más irónico», dice Majluf, es que «quien más debilita a Sheinbaum no es la oposición, que está aniquilada, completamente fuera del juego, sino su propio movimiento» político.

Esta fractura partidista apunta, según analistas, a uno de los hombres fuertes del expresidente López Obrador.

Adán Augusto López, secretario de Gobernación durante el gobierno de López Obrador, estuvo relacionado con un exfuncionario detenido en Paraguay, por encabezar a un grupo criminal conocido como «La Barredora».

Aunque altamente popular, la mandataria empieza a ver niveles de desaprobación, según las encuestas.

Octubre cerró con una aprobación de 74%, noviembre pasó a 73% y arranca diciembre en 71%, mientras que el descontento descontento ha pasado de 25% a 28%, según el resumen del condensado de encuestas de Polls MX.

La izquierda mexicana presume de haber reducido un 30% la pobreza desde 2018.

Sheinbaum es «una presidenta increíblemente eficiente» que gusta de tener control y exige mucho a su equipo. Pero también tiene la piel «muy delgada» y «le cuesta convivir con el disenso», considera el columnista político Hernán Gómez Bruera.

Para este sábado se espera que el oficialismo eche a andar la maquinaria partidista, muestre su músculo político y reactive a sus simpatizantes.

«A un día de reencontrarnos en el Zócalo para celebrar los primeros 7 años de Transformación, el pueblo responde con su confianza», dijo el viernes en X la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, mientras gobernadores y diputados de ese partido llaman en todo el país a asistir a la marcha.

En 2022, López Obrador lideró una marcha similar, justo después de que decenas de miles salieran a protestar contra la reforma que impulsó para hacer modificaciones en la autoridad electoral.

«Este régimen es especialista en marchas y mítines (…) está en su ADN», afirma Majluf, recordando que el movimiento encabezado originalmente por López Obrador. Nació «desde la calle, fueron profesionales de la protesta, de la agitación y la movilización masiva».

