Sheinbaum presenta plan de reforma electoral como «decálogo por la democracia»

Ciudad de México, 4 mar (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló que enviará este miércoles su propuesta de reforma electoral al Congreso, a la que denominó “decálogo por la democracia”, con diez cambios constitucionales que incluyen modificar el sistema de representación proporcional, reducir el financiamiento electoral y prohibir la reelección inmediata a partir de 2030.

“Le llamamos el decálogo por la democracia. A ver con los 10 puntos, muy rápidamente. Es una reforma constitucional”, afirmó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

El primer punto plantea transformar la elección de los 200 diputados de representación proporcional. Actualmente, estos legisladores acceden mediante listas definidas por los partidos políticos.

“Ahora no se definirá por una lista preestablecida por los partidos, sino la mitad de esos diputados corresponderán a los mejores lugares que hayan obtenido, que no haya ganado la elección en sus diputaciones”, explicó.

Añadió que los otros 100 serían elegidos de forma directa por la ciudadanía.

El segundo eje es la reducción del gasto electoral en 25 % y una “mayor fiscalización”, al precisar que el recorte aplicaría al Instituto Nacional Electoral (INE), a los institutos electorales estatales y a los partidos políticos.

La reforma también busca fortalecer la supervisión de recursos y topes de campaña, regular el uso de inteligencia artificial en propaganda electoral y disminuir los tiempos de radio y televisión en campañas.

Sobre la inteligencia artificial, indicó que los anuncios en campañas que lleven inteligencia artificial, “tiene que tener un sello grande que diga, ‘Anuncio hecho con inteligencia artificial’.

Asimismo, propone que los cómputos distritales inicien el mismo día de la elección y no hasta el miércoles siguiente, sin modificar el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

El octavo punto incorpora mecanismos de democracia participativa, con el 2 % de la lista nominal “se puede solicitar una consulta ciudadana para saber si se debe hacer una u otra obra”, explicó.

El noveno y décimo puntos contemplan el fin del nepotismo y la reelección inmediata a partir del 2030.

“Es la solicitud de la gente. Sobre todo los dos primeros es una solicitud muy importante, el tema de las listas de plurinominales y el tema de tantos recursos que se destinan a las elecciones”, sostuvo al señalar que responde a una demanda ciudadana.

Por último, rechazó que se trate de un retroceso democrático: “Eso es avanzar en la democracia. No tiene nada que ver con un partido de estado, no tiene que ver con regresiones en la democracia. La democracia es el poder del pueblo”.

La iniciativa deberá ser discutida en el Congreso y, al tratarse de una reforma constitucional, requerirá mayoría calificada. EFE

