Sheinbaum reafirma ante Trump el rechazo de México a ataque militar en Venezuela

Ciudad de México, 12 ene (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reveló este lunes que durante la conversación que sostuvo con su homólogo estadounidense, Donald Trump, dejó claro su rechazo a la intervención militar en Venezuela, en la que fue detenido el presidente, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, quienes enfrentan en Nueva York un juicio por narcotráfico entre otros delitos.

“Me preguntó que cuál era mi opinión sobre lo que habían hecho en Venezuela y le dije muy claramente que nuestra Constitución era muy clara, que no estábamos de acuerdo con las intervenciones. Y hasta ahí, no hubo más”, apuntó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Sheinbaum ha subrayado de manera reiterada que México rechaza cualquier intervención militar extranjera en América Latina, incluida la reciente operación de Estados Unidos en territorio venezolano.

“Le dije muy claramente que nosotros teníamos una Constitución y que eran muy claros los principios constitucionales. Y hasta ahí quedó la conversación”, aseveró.

El diálogo telefónico ocurre poco más de una semana después de que Estados Unidos llevara a cabo una acción militar en Venezuela que culminó con la captura de su presidente, Nicolás Maduro, su esposa, Cilia Flores, lo que ha generado rechazo de varios gobiernos de la región, incluido el de México.

Además, la pasada semana, Trump volvió a mencionar la posibilidad de acciones directas contra los carteles de la droga en México, lo que ha provocado respuestas diplomáticas y reafirmaciones de soberanía por parte de Sheinbaum.

México ha insistido en que cualquier cooperación con Washington se debe dar bajo el marco del respeto mutuo y la no subordinación, especialmente en temas sensibles como seguridad, combate al tráfico de drogas y política regional. EFE

