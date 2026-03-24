Sheinbaum reconoce que se desconoce el responsable del vertido de crudo en golfo de México

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Ciudad de México, 24 mar (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha reconocido este martes que las autoridades aún no han identificado al responsable del vertido de petróleo que afecta playas de Veracruz y Tabasco desde principios de marzo, pese a que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) apunta a una empresa como posible origen.

“Todavía no se tiene identificada (…) Ahí Profepa dice que fue una empresa, pero todavía no está totalmente identificada”, ha afirmado la mandataria en su conferencia matutina, al subrayar que la prioridad es esclarecer la causa del vertido y determinar si continúa la fuga.

Sus declaraciones se producen después de que la organización ambientalista Greenpeace México y la Red Corredor Arrecifal del golfo de México denunciaran que la mancha de crudo sigue expandiéndose en esa zona del sureste del país y que ya ha afectado más de 630 kilómetros de litoral, con severos impactos ambientales y sociales.

En ese sentido, la mandataria asegura que la estatal Petróleo Mexicanos (Pemex) continúa trabajando en las tareas de limpieza.

“Hay que decir que se está haciendo la limpieza (…) incluso se enviaron más trabajadores de Pemex para poder seguir con la limpieza”, ha declarado, a la vez que ha explicado que la Fiscalía General de la República (FGR) ya ha sido requerida para una investigación independiente.

La mandataria ha anunciado que un grupo interdisciplinario investigará la causa exacta y la posible continuidad del vertido.

“Por eso hice el grupo interdisciplinario, para realmente conocer y ver si todavía hay alguna fuga o no hay alguna fuga. O fue nada más de una sola ocasión”, ha aseverado.

Ha sostenido, asimismo, que las instituciones federales están operando desde el inicio de la emergencia. Sin embargo, no se ha logrado conocer la causa del derrame y hasta dónde han llegado las manchas de petróleo.

Finalmente ha informado de que las autoridades federales se reunirán este martes y que el Gobierno presentará un reporte amplio.

El derrame, detectado desde los primeros días de marzo, ha generado preocupación tanto en organizaciones civiles como en comunidades pesqueras. Según Greenpeace y la Red Arrecifal, las autoridades siguen sin aclarar el origen del vertido, lo que impide determinar si la fuga continúa activa.

Las ONG han señalado que 26 sitios siguen sin recibir atención y acusan que comunidades pesqueras, indígenas y afrodescendientes han realizado labores de limpieza “sin equipo ni capacitación adecuados”.

Mientras tanto, el Gobierno ha detallado que se han recogido 91 toneladas de residuos impregnados con hidrocarburo, aunque activistas mantienen que la afectación sigue extendiéndose desde Tamiahua, en Veracruz, hasta Paraíso, Tabasco.

La emergencia, advierten las organizaciones, no es solo ambiental, sino también social, y han solicitado suspender temporalmente actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la zona mientras se determina el origen y se sanciona a los responsables. EFE

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