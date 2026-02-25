Sheinbaum revela que habló con Trump tras el operativo en el que murió El Mencho

Ciudad de México, 25 feb (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reveló este miércoles que sostuvo una llamada telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras el operativo en Jalisco en el que murió Nemesio Oseguera, alias El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) el pasado 22 de febrero.

«Fue una llamada de ocho minutos para preguntarme qué pasa en México, cómo están las cosas (…), fue así la llamada corta y para ver cómo estaban las cosas en México», afirmó durante su conferencia de prensa matutina la mandataria, quien indicó que la conversación tuvo lugar el lunes, unas horas después de la operación contra el narcotraficante mexicano en Jalisco (oeste). EFE

