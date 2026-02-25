Sheinbaum revela que habló con Trump tras el operativo en el que murió El Mencho

1 minuto

Ciudad de México, 25 feb (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibió una llamada telefónica del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras el operativo en Jalisco en el que fue abatido Nemesio Oseguera, El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) el pasado 22 de febrero.

«Fue una llamada de ocho minutos para preguntarme qué pasa en México, cómo están las cosas (…)», afirmó Sheinbaum durante su conferencia de prensa matutina, en la que explicó que la conversación tuvo lugar el lunes, apenas unas horas después de la operación contra el narcotraficante. EFE

csr/afs/lss

(Foto) (Vídeo)