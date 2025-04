Shienbaum promete atender a madres que rechazan la versión de Fiscalía sobre narcorrancho

2 minutos

Ciudad de México, 30 abr (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, prometió este miércoles escuchar a las madres buscadoras que rechazaron el informe de la Fiscalía General de la República (FGR), que concluyó el martes que no existían evidencias de que un narcorrancho en Jaliscoc fuera un crematorio.

“Vamos a seguir escuchando, recibiendo a las, a los familiares, a las madres buscadoras y ver en particular esto a lo que se refieren, que se clarifique y que no quede ninguna duda de algo. Lo importante es la verdad, siempre. Que no haya nada que quede en la oscuridad como si se estuviera tapando algo. Tiene que salir la verdad”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa.

El titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, sostuvo el martes que el Rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán, en Jalisco, era «un campo de adiestramiento del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG)”, pero que no había “evidencias” de que el lugar fuera utilizado como un crematorio para exterminar personas.

En respuesta, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, que a inicios de marzo denunció el hallazgo del presunto campo de extermino en el rancho, señaló en un comunicado que “existen pruebas contundentes” de que allí se hallaron restos humanos calcinados, lo que contradice lo dicho por el fiscal.

Recordaron que el Instituto Forense ha analizado «estos lotes de restos óseos humanos, están en el sistema SIAVA, separados por fragmentos como cráneo, fémur, cadera, falanges, piezas dentales y otros restos».

En ese sentido, Sheinbaum señaló que la Fiscalía es un organismo autónomo y pidió esperar a la información que puedan conseguir para conocer con mayor detalle los hechos.

“También hay que oír a las madres y ver este tema en particular que están planteando porqué no se analizó (los restos hallados por ellas), porqué está esta situación. Entonces, nosotros siempre hemos dicho estar siempre al lado de las víctimas y buscar que no haya estas contradicciones, sino que se resuelvan”, enfatizó.

El pasado 8 de marzo el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco denunció el supuesto “campo de exterminio” del narcotráfico tras hallar 400 pares de zapatos, aunque el Gobierno mexicano lo ha identificado como un “campo de adiestramiento” del Cartel Jalisco Nueva Generación.

El caso del rancho en Teuchitlán ha elevado la presión para que Sheinbaum atienda la crisis de desapariciones en México, donde hay más de 120.000 personas no localizadas desde que existe registro en la década de 1960. EFE

csr/ppc

(foto)