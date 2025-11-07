Sidney Sweeney tilda de «surrealista» que Trump reaccionara a su anuncio de pantalones

Nueva York, 7 nov (EFE).- La actriz estadounidense Sidney Sweeney tildó de «surrealista» el revuelo que causó la publicidad de vaqueros que protagonizó el pasado julio, después de que hasta el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lo calificara como «el anuncio mas atractivo».

En una entrevista concedida a la revista GQ esta semana, Sidney Sweeney dijo que le pareció «surrealista» que el pasado agosto Trump reaccionara, en una publicación en Truth Social, al anuncio señalando que su publicidad era «la más atractiva».

Trump dio apoyo al anuncio de Sweeney, a quien calificó de «una republicana registrada», y animó a la gente a comprar los vaqueros que la actriz anunciaba.

Para Sweeney, este gesto no representó ningún respaldo o apoyo público.

Sweeney no le dio demasiada importancia a todo el revuelo: «Dejé mi móvil a un lado y no me fijé mucho, últimamente trabajo como 16 horas al día y no traigo mi teléfono al plató de grabación. Trabajo, vuelvo a casa y me voy a dormir», añadió la actriz y productora de moda en Hollywood.

El anuncio, de la marca de ropa American Eagle, presentaba a Sidney Sweeney con unos pantalones y una cazadora vaquera que destacaban su silueta, con Sweeney contando que la figura de su cuerpo está determinada por sus vaqueros, un juego de palabras en inglés, pues «vaqueros» y «genes» se pronuncia igual.

Varias voces críticas aludieron a que el anuncio promocionaba una supuesta supremacía genética blanca.

La entrevistadora y directora de contenidos de GQ, Katherine Stoeffel, le preguntó en repetidas ocasiones sobre esta controversia, y la actriz estadounidense quiso aclararlo: «Hice un anuncio de vaqueros, me encantan los vaqueros. Todo lo que uso son pantalones vaqueros. Literalmente, estoy en vaqueros y camiseta todos los días de mi vida», resaltó la famosa actriz. EFE

