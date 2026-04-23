Siemens Energy sube el beneficio neto un 66,7 % en el segundo trimestre

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Fráncfort (Alemania), 23 abr (EFE).- La empresa alemana de tecnología de la energía Siemens Energy, matriz de Gamesa, subió el beneficio neto un 66,7 % interanual, hasta 835 millones de euros, en el segundo trimestre de su actual ejercicio económico, que comenzó en octubre.

Siemens Energy informó este jueves después del cierre de la negociación de la Bolsa de Fráncfort de que su facturación mejoró un 3,3 %, hasta 10.294 millones de euros.

Asimismo, los pedidos aumentaron un 23 %, hasta 17.749 millones de euros, en el segundo trimestre.

El beneficio antes de extraordinarios aumentó en los servicios de gas y en la transformación de la industria.

Gamesa redujo en el segundo trimestre sus pérdidas antes de extraordinarios hasta 44 millones de euros (pérdida de 249 millones de euros un año antes).

Asimismo, Gamesa bajó en el segundo trimestre la facturación hasta 2.526 millones de euros (-6,6 %) y los pedidos hasta 846 millones de euros (-3,3 %).

Siemens Energy revisa al alza sus pronósticos para todo el 2026 debido a los buenos resultados de su primer semestre y de la fuerte demanda.

Ahora prevé un beneficio neto de unos 4.000 millones de euros (antes 3.000 millones de euros).

Gamesa incrementará en 2026 sus ingresos entre un 3 y un 5 % (antes entre 1 y un 3 %) y tendrá un beneficio antes de extraordinarios equilibrado.

Siemens Energy publicará sus resultados completos del segundo trimestre el 12 de mayo. EFE

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