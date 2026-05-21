Sierra Leona recibe a nueve migrantes africanos deportados desde Estados Unidos

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Nairobi, 21 may (EFE).- Sierra Leona ha recibido a nueve migrantes africanos deportados desde Estados Unidos como parte de un acuerdo con Washington que permite acoger hasta 300 personas de África occidental al año, informó el ministro de Asuntos Exteriores, Timothy Kabba.

El grupo de expulsados llegó este miércoles en un vuelo chárter al Aeropuerto Internacional de Freetown, la capital sierraleonesa, y está integrado por ciudadanos procedentes de Senegal, Ghana, Guinea-Conakri y Nigeria.

«Estamos teniendo una buena voluntad con el Gobierno de Estados Unidos», declaró Kabba al medio local Truth Media la pasada noche, al negar que se trate de una concesión de Sierra Leona para aliviar las restricciones de visados impuestas por EE.UU. contra ese país.

El Gobierno de Sierra Leona firmó un acuerdo con Washington para recibir a 300 ciudadanos de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) expulsados de Estados Unidos al año, con un máximo de 25 al mes.

El Consejo de Ministros sierraleonés ratificó a finales de marzo pasado el acuerdo, por el cual el país africano percibirá una subvención de 1,5 millones de dólares (1,2 millones de euros).

El Ministerio de Información y Educación Cívica sierraleonés informó de que, en virtud del pacto, se contrató a la empresa Kenvah Solutions Limited para prestar servicios que incluyen apoyo en la recepción, alojamiento temporal y asistencia humanitaria para las personas cubiertas por el programa.

Este programa sitúa a Sierra Leona entre un número creciente de países de África que colaboran con Washington en recibir expulsados de terceros países, como Ghana, Camerún, Guinea Ecuatorial, la República Democrática del Congo, Esuatini o Ruanda.

Organizaciones humanitarias como Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW) han denunciado que los deportados carecen de asistencia legal y, en ocasiones, son recluidos en prisiones de máxima seguridad sin formular cargos en su contra.

Las ONG han pedido a los países africanos que rechacen tratados de expulsión firmados con Estados Unidos y han afirmado que los existentes exponen a cientos de personas a riesgos de detención arbitraria, malos tratos y devolución forzada a países donde podrían sufrir persecución o tortura.

La reanudación de vuelos de deportación desde EE.UU. a países terceros se activó después de que la Corte Suprema autorizara en junio pasado al Gobierno del presidente Donald Trump a efectuar estas expulsiones, un triunfo para su política de mano dura contra la inmigración. EFE

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