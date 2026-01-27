Siete hinchas del PAOK griego mueren en un accidente de tráfico en Rumanía

2 minutos

Bucarest, 27 ene (EFE).- Al menos siete personas, todas aficionados del club de fútbol Paok de Salónica (Grecia), murieron este martes en un accidente de tráfico que se produjo en el oeste de Rumanía, cuando se dirigían desde Grecia a Francia para presenciar el partido contra el Olympique Lyon francés que se disputará el jueves, informó la emisora Digi24.

Según las autoridades rumanas, un minibús – en el que según la prensa griega viajaban los hinchas de equipo heleno-, un automóvil y un camión-cisterna estuvieron involucrados en el accidente que se produjo en la comarca de Timis.

Las primeras pesquisas de la investigación abierta sobre las causas del siniestro apuntan a que el minibús en el que viajaban diez personas (una más de las plazas previstas en el vehículo), incluido el conductor, aceleró a la entrada de una circunvalación y chocó contra un camión cisterna, lo que provocó un giro del vehículo que salió en dirección contraria para colisionar con otro camión.

Además de las víctimas mortales, tres personas sufrieron heridas de diverso grado y fueron trasladadas a hospitales de la zona.

“El accidente involucró a varios vehículos, uno de ellos un camión-cisterna cargado de alcohol, pero, afortunadamente, no presentó fugas ni problemas particulares», declaró el jefe del Departamento de Emergencias, Raed Arafat.

«Se solicitaron helicópteros, que se pretendía enviar desde Arad y Caransebeș, pero las condiciones meteorológicas no lo permitieron», añadió.

Varias ambulancias y un vehículo de bomberos acudieron al lugar de los hechos. EFE

