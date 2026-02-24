Sikorski destaca en Kiev la ausencia de una victoria rusa tras cuatro años de guerra

2 minutos

Kiev, 24 feb (EFE).- El ministro de Exteriores polaco, Radosław Sikorski, destacó este martes en Kiev la ausencia de una victoria rusa en Ucrania tras cuatro años de invasión, cuando el Kremlin pensaba que iba a ser una guerra relámpago de tres días.

Sikorski llegó este martes a la capital ucraniana, donde se reunió con su homólogo, Andrí Sibiba.

En un vídeo publicado en sus redes sociales tras el encuentro desde el centro de la ciudad, el jefe de la diplomacia polaca señaló que hace cuatro años en Kiev «se suponía que iba a haber un desfile de la victoria después de pocos días» de guerra.

«En lugar de eso, cuatro años después, Kiev se sigue defendiendo», enfatizó.

Su visita a Kiev, dijo, es una muestra de la solidaridad con Ucrania y sus ciudadanos, así como una reafirmación del apoyo inquebrantable de Polonia al país invadido.

Sibiga indicó en su cuenta de la red social X que comenzó el día reuniéndose con Sikorski, con quien abordó los resultados de la última ronda de negociaciones con los rusos bajo mediación estadounidense en Ginebra, «el importante papel de Polonia en el avance de los esfuerzos por la paz y el fortalecimiento de Europa, así como sobre la cooperación en materia de defensa».

También trataron la necesidad de ejercer más presión sobre Rusia, incluido con un vigésimo paquete de sanciones de la Unión Europea (UE), que los Veintisiete no lograron aprobar la víspera por el veto de Hungría y Eslovaquia.

«Coincidimos en que el chantaje de dos países no puede mantener a la UE como rehén», indicó Sibiga.

En la capital ucraniana ya se encuentran otros homólogos de Sikorski, como el español José Manuel Albares, y el croata, Gordan Grlić Radman, que acompaña al primer ministro de su país, Andrej Plenković.

Los ministros coinciden en Kiev con líderes europeos como la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y los jefes de Estado y de Gobierno de los países nórdicos y bálticos.

Los líderes se reunirán en la capital ucraniana con el presidente Volodímir Zelenski, y se conectarán a la videoconferencia de la ‘Coalición de los Voluntarios’, formada por más de treinta países y en la que también participará el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. EFE

mag/cae/alf

(foto)