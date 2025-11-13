Silvia Pérez Cruz asegura que «soñó» su colaboración con Rosalía para el disco ‘Lux’

Las Vegas (EE.UU.), 12 nov (EFE).- La cantante española Silvia Pérez Cruz aseguró este miércoles a EFE que soñó con el proyecto de Rosalía antes de que la artista catalana la invitara a participar en su más reciente álbum ‘Lux’.

Pérez Cruz contactó a Rosalía después de haber soñado que «estaba haciendo un disco, al que le ponía orquesta, que era como morenciano y que ponía también algún bajo electrónico», relató en su paso por la alfombra roja de Persona del Año que en esta edición rinde tributo a Raphael.

«Me dijo, ‘qué fuerte que sueñes esto porque es lo que estoy haciendo. Eso es una señal, ¡es una señal!'», añadió.

Después de eso, la autora de ‘El mal querer’ la invitó a ella y a Estrella Morente a formar parte del tema ‘La rumba del perdón’ que forma parte del cuarto álbum de la catalana estrenado el pasado 7 de noviembre.

Pérez Cruz asegura que solo tuvo un día para cantar su parte y que no durmió para poder tenerla lista a tiempo.

«Me pasó la canción y me dijo, cántala toda entera porque me imagino como una trenza con Estrella conmigo y contigo», dijo la cantautora, aunque finalmente Rosalía usó solamente cuatro frases en en su tema.

Pérez Cruz cantará este miércoles en la gala dedicada al Divo de la Balada Romántica, y un día después asistirá a la gala de la 26º edición de los Latin Grammy en donde está nominada a mejor álbum folk por ‘Lentamente’ que llevó a cabo con y el guitarrista argentino Juan Falú. EFE

