Sin estrategia global, el sargazo crece como amenaza económica en Caribe mexicano

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Lourdes Cruz

Playa del Carmen (México), 30 mar (EFE).- Luego de once años del inicio de la llamada “crisis del sargazo”, empresarios de Quintana Roo lamentaron la ausencia de una coordinación internacional que permita atender de manera integral el fenómeno que afecta a países del Caribe y a naciones europeas con intereses en la región.

El sector hotelero del Caribe Mexicano —que agrupa a asociaciones de Cancún, Isla Mujeres, Puerto Morelos, Playa del Carmen, Cozumel y el sur del estado— absorbe la mayor carga económica, estimada entre 20 y 30 millones de dólares anuales según la intensidad y ubicación de los recales.

Este año, la llegada de sargazo se adelantó más de un mes, iniciando a finales de enero. De acuerdo con datos de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente, se han retirado 15.124 toneladas, de las cuales 3.669,8 fueron recolectadas por la Secretaría de Marina.

En entrevista con EFE, Lenin Amaro Betancourt, presidente de la Comisión de Turismo y coordinador del sureste de la Asociación Nacional de Consejos de Empresarios Regionales, recordó que en 2019 se realizaron reuniones entre países afectados.

Sin embargo, señaló que en el trabajo para recolectar el sargazo tienen que trabajar varios países.

“México como Caribe mexicano, pero también Estados Unidos que en Florida tiene problemas de sargazo. Europa debería estar participando, por ejemplo, Holanda que tiene intereses en el Caribe (…) Bélgica misma, Francia (…) deberían estar participando y aportando embarcaciones”, consideró.

Amaro también criticó la falta de incentivos fiscales para atraer inversión nacional e internacional.

Por su parte, David Ortiz Mena, presidente del Consejo Hotelero del Caribe Mexicano, destacó que el sargazo podría aprovecharse de manera más eficiente.

“Hoy los hoteles estamos destinando recursos en la remoción de sargazo en niveles comparables a otros rubros operativos relevantes, como la energía eléctrica”, afirmó.

Los esfuerzos no alcanzan

Casi 90 % del sargazo que llega a las playas es retirado por hoteles, que han creado puestos específicos de “sargaceros” y adquirieron equipo para la remoción sin dañar el ecosistema ni interferir con la temporada de anidación de tortugas marinas.

Sin embargo, la rapidez de limpieza no evita por completo el impacto ambiental. Como constató EFE con imágenes aéreas, aun con la remoción inmediata, el mar adquiere tonalidades marrones en franjas cercanas a la costa, sustituyendo el característico azul turquesa.

Valeria Rindertsma, presidenta de la organización AMEXME Riviera Maya, advirtió que la crisis “se debe tomar más en serio”.

Además, señaló que “no hay una coordinación completa entre los tres órdenes de gobierno” y que, aunque el sargazo ya se reconoce legalmente como producto de aprovechamiento, “falta todavía la reglamentación para la implementación de eso”, afirmó.

También, explicó que esperan inversión extranjera o personal de limpieza para recolectar el sargazo “porque si lo queremos aprovechar tiene que ser recogido en el mar”.

Asimismo, agregó que actualmente, hay una sola barca sargacera de la Marina encargada de la recolección, “pero no se da abasto, tampoco tenemos una infraestructura portuaria en muchas partes, sobre todo en Playa del Carmen como para que estos barcos puedan estar, hay un montón de cosas a revisar”, reconoció.

Rindertsma advirtió que, aunque existe interés empresarial, la ausencia de un marco jurídico adecuado limita las inversiones.

“Es algo que tenemos que seguir trabajando y coordinadamente todos los órdenes de gobierno. Es decir, hay interés del empresario por invertir, digamos con esa materia prima, pero no está el marco jurídico que lo permitiría. Frena un poco la inversión”, lamentó. EFE

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