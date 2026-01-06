Sindicalistas mantienen protestas contra retiro a la subvención de combustibles en Bolivia

La Paz, 6 ene (EFE).- Los sindicatos agrupados en la Central Obrera Boliviana (COB) mantuvieron este martes sus protestas contra el decreto que retiró la subvención de los combustibles en el país, con una nueva marcha callejera en La Paz y algunos bloqueos de carreteras que realizan campesinos sobre todo en ese departamento.

Los sindicalistas, sobre todo mineros que trabajan para el Estado, marcharon nuevamente por el centro histórico de La Paz, la sede del Gobierno y el Legislativo, y a su paso hicieron detonar petardos y cargas de dinamitas, hasta llegar a la sede del sindicato minero en la avenida 16 de Julio, una de las principales de la ciudad.

En esta ocasión, los movilizados no trataron de entrar a la plaza Murillo, el centro del poder político del país, a diferencia de lo ocurrido en la víspera, cuando se enfrentaron con los agentes antimotines que les respondieron lanzando gases lacrimógenos.

A la par, campesinos del departamento de La Paz instalaron cuatro puntos de bloqueo en tres carreteras, incluidas dos que van hacia Perú, según el reporte de transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).

En la mañana se reportaron también bloqueos en al menos tres puntos de la carretera que conecta a la región central de Cochabamba con el occidente del país, por lo que se suspendieron los viajes por tierra hacia Oruro y La Paz, dijo a los medios la responsable de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) en Cochabamba, Ericka Guevara.

No obstante, el reporte de la ABC mostró que ya no había cortes de vías en Cochabamba en la tarde.

El presidente de la ABC, Ernesto Farfán, declaró que los puntos de bloqueo «son esporádicos y muy dinámicos», por lo que esa institución ofrecerá información actualizada sobre la situación de las carreteras.

«No hemos visto daños en la infraestructura vial o pública, hasta ahora han sido puntos pacíficos que tienen que ver con demandas específicas de las diferentes regiones», indicó Farfán.

Mencionó que en la región amazónica de Pando, en el norte de Bolivia, hay cuatro sitios donde se bloquean rutas, pero por una demanda de productores de castaña sobre el precio de ese producto.

También en la mañana, la Policía realizó operativos en un hospedaje que pertenece a la COB para confiscar explosivos, tras los destrozos que dejó la protesta del lunes.

Algunos dirigentes aseguraron que en esos operativos fue detenido el máximo líder de la COB, el minero Mario Argollo, lo que fue negado por el Ministerio de Gobierno (Interior).

El dirigente de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, Andrés Paye, sostuvo que hay «una persecución política» contra los dirigentes sindicales, lo que fue rechazado por el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, quien dijo que en los operativos de esta jornada no hubo detenidos.

La COB y los sindicatos de campesinos, que fueron aliados políticos de los Gobiernos de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025), llegaron a La Paz el lunes en una caminata de tres días desde el altiplano para exigir al Gobierno de Rodrigo Paz la abrogación del decreto 5503, que rige desde el 17 de diciembre.

Esa norma estableció precios de 6,96 bolivianos (un dólar) por litro de gasolina especial, 11 bolivianos (1,58 dólares) para la gasolina premium y 9,80 bolivianos (1,40 dólares) para el diésel, entre otros, lo que supone aumentos de 86 % y del 162 % respecto a los costes subvencionados de estos combustibles que estuvieron vigentes por más de 20 años.

El Gobierno ha insistido en dialogar, pero los sindicalistas exigen que primero se anule el decreto y por eso llamaron a bloquear rutas desde esta jornada. EFE

