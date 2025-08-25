Sindicato de Periodistas Palestinos lamenta una nueva «masacre» de Israel contra la prensa

3 minutos

Jerusalén, 25 ago (EFE).- El Sindicato de Periodistas Palestinos lamentó este lunes el asesinato de cinco periodistas en un bombardeo israelí contra el hospital Nasser, ubicado al sur de la Franja de Gaza, un «nuevo crimen» que se suma al «sangriento» historial de Israel.

Para el Sindicato de Periodistas Palestinos, el ataque de hoy «encarna» el «claro intento» de Israel de atacar a las voces y cámaras que atestiguan la agresión que sufre el enclave.

El Ejército israelí bombardeó primero el hospital y después, cuando periodistas y rescatistas llegaron al lugar afectado para ayudar a las víctimas y documentar lo sucedido, lo bombardeó de nuevo, según el Ministerio de Sanidad gazatí, en una técnica conocida como ‘doble golpe’ (ilegal según el derecho internacional).

En los dos ataques han muerto veinte personas, cinco de ellas periodistas que trabajaban o colaboraban para medios internacionales como Associated Press, Reuters o Al Jazeera.

En un comunicado, el Sindicato de Periodistas Palestinos, que dice tener el corazón lleno de «dolor e ira», señaló que los periodistas fueron atacados «a sangre fría», y enfatizó que este crimen «atroz» supone una «peligrosa escalada» en los ataques «directos y deliberados» a periodistas palestinos por parte de Israel.

Además, el ataque confirma que, «sin duda», Israel está librando una guerra «abierta» contra la prensa «libre», con el objetivo de «aterrorizar» a los informadores e impedirles ejercer su misión de exponer los «crímenes de guerra» perpetrados por Israel.

El Sindicato de Periodistas Palestinos exigió que los líderes israelíes rindan cuentas como «criminales de guerra» e instó a los medios de comunicación internacionales a romper su «silencio» y tomar medidas «urgentes» para proteger a los periodistas palestinos que están siendo atacados «a diario» en el terreno.

También pidió a la comunidad internacional, a la ONU y a la Federación Internacional de Periodistas pasar de las condenas verbales a la adopción de medidas prácticas y disuasorias para acabar con el asesinato «sistemático» de periodistas en Gaza.

El «continuo silencio internacional» sobre estos crímenes representa una «complicidad inaceptable» en el derramamiento de «sangre inocente», agregó el Sindicato de Periodistas Palestinos, que perseguirá a «todos» los implicados en estos crímenes.

Según el Gobierno gazatí, en manos de Hamás, ya son 246 los periodistas y comunicadores asesinados en Gaza desde el inicio de la ofensiva israelí, en octubre de 2023. El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) ha registrado la muerte de al menos 192 reporteros.

Además de los cinco periodistas, otras quince personas fueron asesinadas en los ataques al hospital de Nasser, entre ellas un estudiante de sexto curso de Medicina en prácticas y al menos tres empelados del hospital, según confirmó a EFE el director de Enfermería del centro, Mohamed Saqer.EFE

