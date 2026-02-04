Sindicato de prensa venezolano informa excarcelación de periodista detenido hace 11 meses

Caracas, 4 feb (EFE).- El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela informó este miércoles la liberación del periodista Rory Branker, tras once meses de detención, en medio de un proceso de excarcelaciones iniciado por el Gobierno encargado el pasado 8 de enero.

En una publicación en X, la agrupación sindical informó la excarcelación que Branker, quien es editor del medio web La Patilla y, según había indicado la gremial, estaba encerrado en la cárcel conocida como Tocorón, en el estado Aragua (norte).

Según dijo, sus familiares recibieron una llamada con la noticia de su liberación y añadió que estuvo «injustamente detenido» por 11 meses y 15 días.

Gonzalo Himiob, director vicepresidente de la ONG Foro Penal, que lidera la defensa legal de presos políticos, confirmó también la puesta en libertad con un mensaje en X.

Asimismo, en la misma red social, el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) venezolano celebró el anuncio y aseguró seguir «firme» con la exigencia de «libertad plena para todos los trabajadores de la prensa» detenidos en el país.

Branker fue detenido el 20 de febrero de 2025 por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), según denunció entonces el SNTP.

En septiembre pasado, el sindicato informó que la familia del periodista pudo verlo por primera vez en un calabozo policial, tras estar en paradero desconocido durante «206 días».

Con el anuncio de este miércoles, según el registro de la agrupación sindical, quedan en Venezuela cinco periodistas encarcelados, entre ellos el exdiputado Juan Pablo Guanipa, colaborador de la líder opositora María Corina Machado.

Al menos 17 presos políticos fueron liberados este miércoles en Venezuela, según informó la ONG Foro Penal, que contabilizaba hasta esta mañana un total de 350 presos políticos excarcelados desde inicios de enero, cuando el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, anunció la excarcelación de un «número importante» de personas.

En medio de este proceso, el pasado 14 de enero, el SNTP reportó la salida de prisión de 18 periodistas que estaban detenidos en el país.

El ministro de Interior, Diosdado Cabello, que niega la existencia de presos políticos en el país, cifra el total de excarcelados en 895.

Por su parte, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, propuso el pasado viernes una ley de amnistía -que debe aprobar el Parlamento- para liberar a los presos políticos detenidos desde 1999 hasta la actualidad, período que cubre los gobiernos del chavismo. EFE

ls/bam/sbb