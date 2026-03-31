Sindicato de Túnez rechaza la pena de cárcel a periodista por publicar «noticias falsas»

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Túnez, 31 mar (EFE).- El Sindicato Nacional de Periodistas Tunecinos (SNJT, por sus siglas en francés) rechazó este martes la condena a dos años de prisión al comunicador Ghassan Ben Jalifa -redactor jefe del sitio web ‘Inhiaz’-, acusado de publicar «noticias falsas».

El SNJT, que señaló en su cuenta de Facebook que «el caso se remonta a más de tres años», explicó que el periodista fue relacionado con la gestión de una página web que publicó informaciones falsas «con la que no tenía ningún vínculo».

La organización agregó que, «a pesar de sus reiteradas negaciones de cualquier implicación y la falta de pruebas materiales o técnicas que respalden estas acusaciones», Jalifa fue condenado el pasado viernes por un tribunal tunecino, lo que supone «una violación de la presunción de inocencia y un ataque a la libertad de expresión».

El sindicato manifestó que la continua imposición de penas de prisión a periodistas y profesionales de los medios de comunicación durante los últimos dos años constituye un «flagrante uso de leyes represivas para restringir la libertad de expresión y una persecución sistemática de las voces críticas».

«Esto contraviene el artículo 31 de la Constitución tunecina y las obligaciones internacionales de Túnez en materia de derechos humanos y libertad de prensa», agregó la agrupación sindical.

Ante esta situación, advirtió del «peligro» de basar las condenas en «informes técnicos incompletos y con escaso fundamento», por constituir una «clara violación de la presunción de inocencia, del derecho a la defensa y de las garantías de un juicio justo».

Asimismo, exigió al Estado revisar las prácticas judiciales en los casos que afectan a la prensa, para garantizar el respeto a las normas constitucionales e internacionales, y proteger la independencia del Poder Judicial «frente a cualquier injerencia política».

Desde que el actual presidente del Gobierno, Kais Said, se arrogara plenos poderes en 2021 y reformara el sistema político y la Constitución, antes de ser reelegido en las elecciones de 2024, organizaciones internacionales han denunciado una intensificación de la «represión» a la disidencia y mermas a la libertad de expresión. EFE

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