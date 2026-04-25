Siria comenzará el domingo a juzgar a responsables del gobierno de Al Asad

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Siria juzgará a partir de este fin de semana a personas destacadas del gobierno del expresidente sirio Bashar al Asad, derrocado en diciembre de 2024, informó el sábado a la AFP un funcionario del Ministerio de Justicia.

«Las primeras sesiones de juicio contra figuras emblemáticas del régimen sirio comenzarán el domingo» con Atif Najib, detenido en enero del año pasado, dijo el funcionario a la AFP bajo condición de anonimato.

Najib fue jefe de seguridad política en la provincia sureña de Daraa, cuna del levantamiento de 2011 en el país, y está acusado de orquestar una represión allí. También es primo del Bashar al Asad.

El funcionario del ministerio indicó que después seguirán los juicios de Wassim al Asad -otro primo del expresidente- y de Amjad Youssef, principal sospechoso de una masacre cometida en 2013.

Después le llegará el turno a «pilotos que participaron en los bombardeos de ciudades y pueblos sirios».

La guerra civil siria comenzó con una brutal represión de las protestas y se transformó en un conflicto de 13 años que dejó más de medio millón de muertos.

Las fuerzas de Al Asad bombardearon zonas en manos de los rebeldes, con ataques aéreos y rudimentarias bombas de barril. Decenas de miles de personas desaparecieron, algunas en el brutal sistema carcelario del país.

Bashar al Asad fue derrocado en diciembre de 2024 por una coalición de grupos rebeldes, al frente de la cual estaba el actual presidente sirio, el exyihadista Ahmed al Sharaa.

Desde que asumieron el poder, las nuevas autoridades sirias han anunciado la detención de antiguos funcionarios, prometiendo justicia y rendición de cuentas por las atrocidades cometidas durante la era de Al Asad.

Bashar al Asad huyó a Rusia con un puñado de allegados, dejando atrás a altos funcionarios y responsables de seguridad.

El ministro de Justicia sirio, Mazhar al Wais, afirmó el viernes en X que el tribunal penal de Damasco estaba listo «para el momento que las víctimas han esperado durante mucho tiempo: el inicio de los juicios públicos», que calificó como «parte del proceso de justicia transicional».

El movimiento de protesta contra Al Asad comenzó en Daraa el 15 de marzo de 2011, después de que 15 estudiantes fueran detenidos por, supuestamente, haber hecho pintadas antigubernamentales en los muros de la ciudad.

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