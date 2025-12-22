Siria y Turquía alertan de la falta de voluntad de FSD para integrase en el Gobierno sirio

El Cairo/Ankara, 22 de diciembre (EFE).- Los ministros de Exteriores de Siria y Turquía, Asad al Shaibani y Hakan Fidan, respectivamente, destacaron este lunes la reticencia de las Fuerzas de Siria Democrática (FSD), una alianza liderada por kurdosirios, para integrarse en el Gobierno de Damasco.

Fidan, que se encuentra de viaje oficial en Siria, subrayó en rueda de prensa conjunta con Al Shaibani que «el hecho de que las FSD realicen ciertas actividades en coordinación con Israel constituye actualmente un obstáculo importante en las conversaciones con Damasco».

«Turquía no ve ninguna intención real de las FSD de avanzar en las negociaciones de integración con el Gobierno sirio», añadió el canciller turco, que viajó hoy a Damasco junto con el ministro de Defensa, Yasar Güler, y el jefe de Inteligencia, Ibrahim Kalin, para evaluar el desarrollo de las relaciones entre Turquía y Siria durante el último año.

En la misma línea pero no tan tajante, el ministro sirio aseguró que la integración de las fuerzas kurdosirias «debe lograr un territorio sirio único y unificado», pero sostuvo que hasta ahora «no han visto una voluntad genuina por parte de las FSD para implementar este acuerdo y ha habido una dilación sistemática».

El viaje de la delegación turca se produce, además, en un momento crítico, a pocos días de la fecha límite que Ankara fijó para la integración de las fuerzas kurdas en el Ejército sirio, un tema que Turquía considera crucial para su integración.

«Garantizar la unidad del territorio»

Al Shaibani avanzó que ayer recibieron una respuesta a la propuesta del Ministerio de Defensa sirio para «impulsar la integración desde el punto de vista militar» y aseveró que la están estudiando «para garantizar la unidad del territorio sirio y evitar cualquier división o especialización administrativa que menoscabe la soberanía siria».

«Próximamente se emitirá una respuesta a la parte estadounidense», indicó el ministro, puesto que Estados Unidos ha sido un aliado clave de las FSD y medió con las nuevas autoridades para que las fuerzas kurdosirias sellaran su integración el 10 de marzo en el Estado sirio y cedan el control del noreste.

Sin embargo, pese a la firma de este acuerdo tras el cambio de régimen, el proceso se encuentra mayormente estancado por falta de consenso entre las partes.

Asimismo, casi al mismo tiempo que se producía la rueda de prensa, la agencia oficial de noticias siria, SANA, informó que «las FSD están atacando posiciones de las Fuerzas de Seguridad Interna» en Alepo.

«La Defensa Civil Siria informó a SANA de que dos de sus miembros resultaron heridos por disparos de las FSD cerca del barrio de Ashrafieh, en Alepo», añadió.

Asimismo, durante su visita, la delegación turca mantuvo conversaciones con el Gobierno sirio, incluido el presidente Ahmed al Sharaa, que trataron diversos temas como las relaciones bilaterales, la reconstrucción de Siria, la lucha contra el grupo yihadista Estado Islámico (EI) y las violaciones israelíes en el territorio sirio, entre otros.

«Queremos que las conversaciones entre Israel y Siria rindan frutos. Esto es fundamental para la estabilidad de la región y de Siria», declaró Fidan, acusando a Israel de «amenazar» la estabilidad regional.

En cuanto a la lucha contra el EI, Fidan apuntó que Siria «ahora forma parte de la coalición internacional y que las conversaciones se centraron en lo que Turquía puede hacer junto con Damasco y la coalición y en los tipos de apoyo que se pueden brindar». EFE

