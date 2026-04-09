Sismo de magnitud 3,6 en provincia tropical de Ecuador

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Quito, 9 abr (EFE).- Un sismo de magnitud 3,6 se registró en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, en la zona tropical de Ecuador, sin que hasta el momento se haya informado de víctimas o daños materiales.

Según el Instituto Geofísico, el sismo ocurrió a las 20:51 hora local del miércoles (01:51GMT de este jueves) a 0,02 grados de latitud sur y a 78,94 grados de longitud oeste.

De acuerdo a la fuente, el temblor ocurrió a una profundidad de 18 kilómetros y a 34,77 kilómetros de la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas.

Ecuador se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.

Además de Ecuador, el Cinturón, que tiene forma de herradura, comprende a una gran cantidad de países tales como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá. EFE

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