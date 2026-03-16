Sky High Dominicana anuncia una nueva línea de vuelos entre República Dominicana y Surinam

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Santo Domingo, 16 mar (EFE).- La aerolínea Sky High Dominicana anunció este lunes una nueva línea aérea que conectará la República Dominicana con Surinam a partir del mes de abril de este año.

La nueva ruta unirá Santo Domingo con Paramaribo desde el 16 de abril, según lo programado, lo que «facilitará una conectividad más eficiente y accesible para pasajeros, turistas y el comercio entre ambos países», señaló la compañía en un comunicado de prensa.

Desde su base en Santo Domingo, esta compañía opera vuelos comerciales regulares hacia destinos «clave» como Miami, La Habana, Georgetown, St. Thomas, St. Kitts, Anguila, Martinica, Guadalupe, Antigua y Bonaire.

«Esta nueva ruta directa a Paramaribo refuerza nuestra visión de conectividad regional, ofreciendo a los pasajeros una forma cómoda y segura de descubrir un destino único», aseguró Sky High Dominicana. EFE

pma