Sobreviviente del ataque de EE.UU. a un narcosubmarino en el Caribe ya está en Ecuador

Guayaquil (Ecuador), 18 oct (EFE).- El ecuatoriano que sobrevivió al ataque que las fuerzas armadas de Estados Unidos llevaron a cabo el jueves contra un submarino que presuntamente transportaba fentanilo en el mar Caribe ya está en el país andino, y se iniciará contra él un proceso legal, confirmó a EFE el Ministerio del Interior.

El hombre llegó al país sobre las 11:00 hora local (16:00 GMT) y luego se le realizó una evaluación médica. Después de ese procedimiento estaba previsto que se inicie el «debido proceso legal», mencionó la cartera de Estado sin dar más detalles.

El presidente estadounidense, Donald Trump, había anunciado más temprano que las dos personas sobrevivientes al ataque en el Caribe iban a ser repatriadas a sus países de origen, una de ellas a Ecuador.

«Dos de los terroristas murieron. Al menos 25.000 estadounidenses morirían si permitiera que este submarino tocara tierra. Los dos terroristas sobrevivientes serán devueltos a sus países de origen, Ecuador y Colombia, para su detención y procesamiento», explicó Trump en la red social Truth Social.

El mandatario apuntó que la inteligencia estadounidense había confirmado que la embarcación atacada «estaba cargada principalmente con fentanilo y otros narcóticos ilegales».

Estas son las dos primeras detenciones realizadas por Estados Unidos durante el actual «conflicto armado» que mantiene contra el narcotráfico, en el que fuerzas estadounidenses han hundido al menos seis embarcaciones en aguas caribeñas, dejando un balance de casi 30 muertos.

El ataque contra el presunto narcosubmarino tuvo lugar el pasado jueves, según informó el viernes Trump, que aseguró que el hecho de disponer de una embarcación semejante indicaba que «no se trataba de un grupo inocente».

El despliegue de Estados Unidos en el Caribe, que comenzó en agosto bajo la justificación de combatir el narcotráfico cerca de las costas de Venezuela, ha causado una tensión creciente entre Washington y el Gobierno de Nicolás Maduro, que ve la operación como el preludio de un posible ataque contra Venezuela. EFE

cbs/sbb