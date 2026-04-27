Socialdemócratas y ultranacionalistas rumanos presentan juntos una moción de censura

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Bucarest, 27 abr (EFE).- El Partido Socialdemócrata (PSD) de Rumanía, hasta la semana pasada miembro del Gobierno de coalición, y la formación ultranacionalista AUR han anunciado este lunes que presentarán una moción de censura conjunta contra el Ejecutivo.

Los dos partidos, primero y segundo del Parlamento, suman 219 escaños, catorce menos de los necesarios para tumbar al Ejecutivo dirigido por el conservador Ilie Bolojan, y que ha quedado en minoría tras la salida de los socialdemócratas por diferencias sobre cómo reducir el abultado déficit.EFE

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