Socialistas, liberales y verdes piden cautela antes de retomar el acuerdo con EE.UU. en PE

Bruselas, 23 ene (EFE).- Los grupos socialdemócrata, liberal y verde en el Parlamento Europeo urgieron este viernes a la cautela antes de reiniciar la tramitación del acuerdo comercial que Bruselas firmó con Washington el verano pasado para evitar la escalada arancelaria del presidente de EE.UU., Donald Trump, cuya ratificación había quedado congelada esta misma semana.

El trámite había quedado en suspenso en la Eurocámara por las nuevas amenazas de Trump a los países que habían enviado oficiales a Groenlandia, pero, ya sin ellas, Metsola sugirió este jueves en la cumbre de líderes en Bruselas que se vuelven a dar las condiciones para retomar la ratificación del pacto y emplazó a los grupos políticos a explorar los siguientes pasos en un encuentro este lunes.

En sendos comunicados, los tres grupos políticos que ocupan el centro y centroizquierda del hemiciclo consideraron prematuro el plan de Metsola e instaron a que este tipo de decisiones se tomen con el acuerdo político de una mayoría de los grupos del Parlamento Europeo y no de manera unilateral.

«En el contexto político actual, marcado por anuncios cambiantes del presidente Trump, debemos actuar con cautela para preservar nuestra soberanía y los intereses de nuestros ciudadanos. El Parlamento (…) debería evitar precipitarse en tomar medidas sin reflexionar», dijo en un comunicado la presidenta de los socialdemócratas, Iratxe García.

Para la española, los eurodiputados necesitan conocer los detalles del «marco para un futuro acuerdo» sobre Groenlandia anunciado por Trump antes de tomar una decisión.

Los liberales de Renovar Europa, por su parte, pidieron evaluar la situación de manera exhaustiva con Dinamarca y Groenlandia antes de avanzar, para asegurar que hay «previsibilidad y estabilidad» en el marco acordado para la isla, mientras que los Verdes centraron la crítica en Metsola y lamentaron su «decisión unilateral» de anunciar la continuación del trámite, que aún tendría que hablarse y formalizarse en un encuentro este lunes.

Por contra, la responsable de este ‘dossier’ para el Partido Popular Europeo, Željana Zovko, celebró en redes sociales el planteamiento de Metsola y urgió a «finalizar e implementar el acuerdo sin más retrasos» ahora que Trump ha retirado la amenaza arancelaria.

Fuentes socialdemócratas dijeron a EFE que los líderes de populares, socialdemócratas y liberales (la «coalición Von der Leyen») habían celebrado un encuentro el jueves por la mañana para acordar «no mover ficha» tras el cambio de opinión de Trump, por lo que la declaración de la presidenta en la cumbre no se habría consensuado con todos ellos.

Sin embargo, fuentes del equipo de Metsola aseguran que la presidenta no hizo ningún anuncio, sino que emplazó a la reunión de este lunes para ver los siguientes pasos. Además, recalcan que lo hizo después de hablar con diputados sénior dentro del grupo socialdemócrata, el segundo más numeroso en el hemiciclo.

El analista del European Policy Center Ian Hernandez dijo que retomar la ratificación del pacto en el Parlamento Europeo «puede calmar temporalmente las tensiones», pero advirtió de que Washington «ha violado repetidamente el espíritu de este acuerdo, por ejemplo con aranceles a derivados del acero, y probablemente seguirá presionando por más concesiones».

«Si Europa desea afirmarse, debe estar preparada para suspender el acuerdo y presentar un frente unido y coordinado para proteger sus intereses cuando Washington inevitablemente inicie un nuevo enfrentamiento», recalcó. EFE

