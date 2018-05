Escuelas de gestión hotelera

Este contenido fue publicado el 18 de mayo de 2018 11:44 18 de mayo de 2018 - 11:44

(Keystone)

Gracias a su tradición de atender a turistas adinerados, que se remonta al siglo XIX, el sector hotelero suizo goza de justa fama por su experiencia y servicio de alta calidad.

Lausana fue sede de la primera escuela de administración hotelera del mundo, la Ecole Hôtelière de LausanneEnlace externo (Escuela Hotelera de Lausana, EHL), inaugurada en 1893. Desde entonces, este país se ha convertido en una plataforma de formación en hostelería, con cerca de 25 escuelas de formación en funcionamiento.

Además de la EHL, otras escuelas suizasEnlace externo figuran entre las primeras de distintas listas mundiales, como La Roche International School of Hotel Management, el Glion Institute of Higher Education, la Swiss Hotel Management School de Montreux, los César Ritz Colleges, la Ecole Hôtelière de Ginebra, el Hotel and Tourism Management Institute de Lucerna y el IMI Luzern International Hotel Management School, también en Lucerna.

Estas escuelas son enormemente populares entre los estudiantes internacionales. El enfoque suizo de la formación en gestión hotelera exige que los estudiantes aprendan a manejar el negocio desde abajo, con objeto de que tengan experiencia de primera mano en cada puesto de trabajo.

El coste total de un grado en administración hotelera en las mejores escuelas puede ascender a 150 000 francos suizos (152 000$) para un total de 3 años, sin incluir gastos de alojamiento y manutención (coste de un masterEnlace externo). Para los estudiantes suizos las tarifas son más económicas y existen becas con determinadas condiciones.

Para obtener un listado completo de las escuelas de administración hotelera en Suiza consulta este enlaceEnlace externo.

swissinfo.ch

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo en español en Facebook Únete a la nueva página de SWISSINFO EN ESPAÑOL en Facebook swissinfo.ch en español Únete a la nueva página de SWISSINFO EN ESPAÑOL en Facebook