No se puede prohibir la entrada a los islamistas radicales con pasaporte suizo. De los 92 yihadistas que salieron de Suiza con destino a Siria u otras zonas en conflicto, 31 tienen pasaporte suizo. En casos extremos, se puede retirar la ciudadanía a un terrorista suizo en el extranjero. Sin embargo, actualmente hay menos de cinco procedimientos de este tipo en curso.

Como en años anteriores, la mayoría de las prohibiciones (62 de 118) se referían a los islamistas radicales, según el periódico SonntagsBlick. Sin embargo, la Fedpol no explica las razones por las que no se les permitió entrar al país. Es probable que los afectados se hayan unido a organizaciones terroristas como el Estado Islámico o que se sepa que son predicadores del odio.

Swiss issue more entry bans for potential criminals

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Aumentan prohibiciones de ingreso a Suiza 30 de diciembre de 2019 - 13:06 Desde el pasado mes de enero, las autoridades suizas han dictado 118 prohibiciones de entrada, el mayor número en el último lustro. Entre los afectados están islamistas radicales, neonazis, miembros de la mafia y espías. La Oficina Federal de Policía (Fedpol) puede imponer prohibiciones de entrada a extranjeros que pongan en riesgo la seguridad interna o externa de Suiza. La Fedpol consulta al Servicio Federal de Información (FIS) a este respecto. Como en años anteriores, la mayoría de las prohibiciones (62 de 118) se referían a los islamistas radicales, según el periódico SonntagsBlick. Sin embargo, la Fedpol no explica las razones por las que no se les permitió entrar al país. Es probable que los afectados se hayan unido a organizaciones terroristas como el Estado Islámico o que se sepa que son predicadores del odio. No se puede prohibir la entrada a los islamistas radicales con pasaporte suizo. De los 92 yihadistas que salieron de Suiza con destino a Siria u otras zonas en conflicto, 31 tienen pasaporte suizo. En casos extremos, se puede retirar la ciudadanía a un terrorista suizo en el extranjero. Sin embargo, actualmente hay menos de cinco procedimientos de este tipo en curso. Desde el 2015 cuando se produjeron 22 prohibiciones de ingreso a Suiza, el número de tales medidas se ha incrementado. 54 en 2016; 68 en 2017; 110 en 2018 y 118 en 2019. El número de prohibiciones de entrada dictadas en 2019 aumentó en gran medida debido a la mayor importancia que se da a la delincuencia organizada (12) y al espionaje (31). El Gobierno federal también dictó 13 prohibiciones de entrada contra neonazis.