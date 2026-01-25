Sofocan incendio que consumió parte de una fábrica en departamento más poblado de Paraguay

Asunción, 24 ene (EFE).- El Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP) sofocó este sábado un incendio de gran magnitud que consumió parte de las instalaciones de una fábrica de colchones en el departamento Central, el más poblado del país, y que obligó a la evacuación temporal de las viviendas cercanas a la planta.

El primer comandante nacional del CBVP, Marcos Almada, dijo a EFE que el siniestro se inició cerca de las 14:00 hora local (17:00 GMT) en una fábrica de la ciudad de San Lorenzo.

La emergencia, que no dejó víctimas ni heridos, pero sí cuantiosos daños materiales, obligó a evacuar a los vecinos en un radio de 100 metros a la redonda por causa del humo tóxico.

Almada explicó que las llamas consumieron cerca del 50 % de una de las instalaciones de la fábrica.

Más de 190 bomberos trabajaron para extinguir el fuego, destacó el portavoz, quien indicó que se evitó que «otras tres plantas», en las que se procesa espuma para la confección de los colchones, fueran alcanzadas por las llamas.

«El incendio ya está controlado, mantenemos solo tareas de enfriamiento y peritaje para saber qué lo produjo», agregó el funcionario.

Como medida adicional de seguridad, los bomberos recomendaron a los vecinos mantener cerradas puertas y ventanas para evitar que el humo ingrese a las viviendas.

Medios locales difundieron imágenes de una columna negra de humo que se levantaba desde la fábrica. EFE

