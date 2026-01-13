Somalia anula acuerdos con Emiratos Árabes Unidos por presuntamente socavar su soberanía

Nairobi, 13 ene (EFE).- El Gobierno de Somalia informó de la anulación de todos los acuerdos y memorandos de entendimiento alcanzados con Emiratos Árabes Unidos (EAU), en ámbitos como los puertos y la cooperación de seguridad y defensa, debido a «pruebas fehacientes» sobre acciones contra la soberanía somalí por parte de Abu Dabi.

«Esta decisión se aplica a todos los acuerdos y actividades conjuntas que se estaban llevando a cabo en los puertos de Berbera, Bosaso (ambos en el norte) y Kismayo (sur)», señaló a última hora del lunes a través de la red social X la Oficina del Primer Ministro del país.

La decisión alcanzada por el Consejo de Ministros somalí «se basó en informaciones y pruebas fehacientes sobre actividades hostiles que socavan la soberanía, la unidad nacional y la independencia política de la República Federal de Somalia», añadió.

Las relaciones entre EAU y Somalia se han visto tensionadas por diferentes motivos, incluyendo el supuesto apoyo de Abu Dabi al reciente reconocimiento de la región somalí separatista de Somalilandia como un Estado independiente por parte de Israel, un paso que despertó el rechazo internacional y que es considerado por Mogadiscio como una violación de su soberanía.

El desacuerdo entre ambos países se agravó la pasada semana, cuando Arabia Saudí acusó a EAU de ayudar al líder del separatista Consejo de Transición Sureño (CTS) de Yemen, Aidarus al Zubaidi, a escapar a través de Somalia hacia Abu Dabi.

Las autoridades somalís señalaron entonces que estaban investigando un uso no autorizado de su espacio aéreo y sus aeropuertos.

Aunque el Consejo de Ministros somalí no mencionó explícitamente ninguna de estas cuestiones en su comunicado, sí que subrayó «su responsabilidad y sus derechos soberanos sobre su territorio, puertos, asuntos de seguridad y relaciones exteriores».

EAU ha mantenido una creciente presencia e influencia en África a través de la empresa dubaití DP World, punta de lanza de su expansión económica en el continente durante los últimos años.

A través de esta y otras compañías, los Emiratos gestionan desde 2006 una larga lista de infraestructuras portuarias y logísticas en África, mientras buscan fortalecer sus vínculos con una región que ven como estratégica para sus ambiciones geopolíticas.

El foco principal de esta estrategia ha sido el Cuerno de África y, en concreto, Somalia, donde DP World ha firmado contratos millonarios para operar y ampliar los puertos de Bosaso y Berbera. EFE

