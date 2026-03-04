Somalia aprueba una reforma constitucional y pone fin a catorce años de carta provisional

Nairobi, 4 mar (EFE).- El Parlamento de Somalia aprobó este miércoles en sesión conjunta las enmiendas a la Constitución Provisional del país, lo que pone fin formalmente a casi catorce años de gobierno bajo una carta temporal y abre lo que los dirigentes calificaron de “nueva etapa institucional”.

El texto fue adoptado durante la 24ª sesión conjunta de las dos cámaras del Parlamento Federal, celebrada en Mogadiscio, capital de Somalia, y con la participación de 186 miembros de la Cámara del Pueblo y 36 senadores de la Cámara Alta.

La votación se centró en la aprobación de los capítulos restantes y en la conclusión del proceso de revisión de la Constitución Provisional de 2012.

El presidente de la Cámara del Pueblo, Sheikh Aden Mohamed Nur Madoobe, conocido como Aden Madobe, anunció que la Constitución revisada obtuvo el respaldo de ambas cámaras con un total de 221 votos, y calificó la decisión de “hito histórico”.

Unos 185 diputados y 37 senadores votaron a favor de las enmiendas.

Con esta aprobación el Parlamento eliminó el carácter provisional que había definido el marco de gobierno somalí desde 2012, cuando la carta magna sirvió como base legal del sistema federal posterior a décadas de guerra civil y colapso institucional en los años noventa.

El documento aprobado está redactado en lengua somalí y será traducido al inglés y al árabe una vez reciba la promulgación presidencial.

Los defensores de las reformas sostienen que las enmiendas aportarán claridad en la división de competencias entre el Gobierno federal y los estados miembros, fortalecerán las estructuras de gobernanza y definirán el marco electoral.

Sin embargo, líderes de la oposición han cuestionado si la revisión logró un consenso nacional pleno y han expresado dudas sobre la inclusividad y legitimidad política del proceso.

La Constitución enmendada queda ahora pendiente de la firma del presidente Hassan Sheikh Mohamud para entrar en vigor oficialmente.

Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre, lo que dejó al país sin gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas y señores de la guerra.

Tras décadas de guerra civil el país adoptó en 2012 una Constitución Provisional que estableció un sistema federal parlamentario en el que el Poder Legislativo elige al presidente.

En la práctica, el mandatario mantiene amplias facultades, como ejercer una influencia significativa en la política exterior y en asuntos de seguridad, así como designar al primer ministro, quien dirige el Gobierno y la administración cotidiana.

Con esta adopción, Somalia se suma a otros países africanos que han emprendido procesos complejos de revisión constitucional, entre ellos la vecina Kenia, que en años recientes también afrontó reformas de su marco institucional. EFE

