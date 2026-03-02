Somalia arrebata al grupo yihadista Al Shabab dos estratégicas zonas en el sur del país

2 minutos

Nairobi, 2 mar (EFE).- Las Fuerzas Armadas de Somalia arrebataron al grupo yihadista Al Shabab las estratégicas zonas de Daarusalaam y Mubaarak, en la región del Bajo Shabelle, en el sur del país, informó este lunes el Ministerio de Defensa.

«El Ejército Nacional Somalí (SNA), en coordinación con las fuerzas de AUSSOM (misión de la Unión Africana) y socios internacionales, ha logrado en las últimas horas tomar el control total de las zonas de Daarusalaam y Mubaarak», publicó la cartera ministerial en su cuenta de la red social X.

Estos lugares habían servido como «bastiones estratégicos clave y refugios seguros» para miembros de Al Shabab, grupo que recibió un «golpe significativo» durante el desarrollo de la «Operación Trueno Rodante» en la citada región, que fue anunciada este domingo.

Las tropas involucradas en el operativo lograron destruir puestos de mando desde los que se coordinaban y planificaban atentados, depósitos de armas y arsenales militares.

Aunque lograron asegurar «completamente» estas zonas, las tropas aún se encuentran realizando tareas de verificación para asegurarse de perseguir a los terroristas que huyeron.

Esta operación, que curiosamente lleva el nombre de una misión militar de Estados Unidos desarrollada durante la guerra de Vietnam (1955-1975) en la segunda mitad de la década de 1960, busca debilitar la capacidad operativa de Al Shabab y garantizar la seguridad de la población.

Somalia ha impulsado las operaciones contra Al Shabab desde que el presidente del país, Hassan Sheikh Mohamud, anunció en agosto de 2022 una «guerra total» contra los yihadistas, una estrategia que se ha acentuado en las últimas semanas.

Así, el Ejército, apoyado por sucesivas misiones de la Unión Africana, ha realizado múltiples ofensivas contra el grupo, a menudo con la colaboración militar de Estados Unidos en bombardeos aéreos.

Al Shabab, grupo afiliado desde 2012 a la red terrorista de Al Qaeda, perpetra frecuentes atentados para derrocar al Gobierno central, respaldado por la comunidad internacional, e instaurar un estado islámico de corte wahabí (ultraconservador).

El grupo controla zonas rurales del centro y el sur de Somalia, y ataca también a países vecinos como Kenia y Etiopía.

Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre, lo que dejó al país sin gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas y señores de la guerra. EFE

pmc/pa/cg