Somalia asegura haber matado al jefe de las finanzas del grupo yihadista Al Shabab

2 minutos

Nairobi, 28 ene (EFE).- El jefe de las finanzas del grupo yihadista somalí Al Shabab murió en una operación de la Agencia Nacional de Inteligencia y Seguridad (NISA) de Somalia en colaboración con aliados internacionales, informó este miércoles el Ministerio de Defensa.

«Unos de los principales líderes de Al Shabab ha sido eliminado», afirmó el ministro somalí de Defensa Ahmed Moallim Fiqi, en un vídeo publicado por su departamento, en el que identificó al terrorista como Abdullahi Hassan Abdi Cosoble, conocido también como ‘Abdullahi Wadaad’.

La operación tuvo lugar en la región de Bajo Shabelle (sur de Somalia) el pasado día 23, según la NISA, que subrayó que Cosoble era «responsable de recaudar y administrar los fondos extorsivos que el enemigo extorsionaba ilegalmente al pueblo somalí».

«Durante su mandato, es recordado por sus numerosas atrocidades contra empresarios somalíes y el saqueo generalizado de ciudadanos somalíes», agregó el servicio secreto en un comunicado.

El ministro precisó que el yihadista murió mientras se hallaba «escondido en una localización en la que pensaba que estaba seguro», aunque «un golpe preciso (…) dirigido específicamente contra él» acabó con su vida.

Somalia ha intensificado las operaciones contra Al Shabab desde que el presidente del país, Hassan Sheikh Mohamud, anunció en agosto de 2022 una «guerra total» contra los yihadistas.

Desde entonces el Ejército, apoyado por sucesivas misiones de la Unión Africana, ha efectuado múltiples ofensivas contra el grupo, a veces con la colaboración militar de Estados Unidos y Turquía en bombardeos aéreos.

Al Shabab, grupo afiliado desde 2012 a la red terrorista de Al Qaeda, comete frecuentes atentados para derrocar al Gobierno central, respaldado por la comunidad internacional, e instaurar un estado islámico de corte wahabí (ultraconservador).

El grupo controla zonas rurales del centro y el sur de Somalia, y ataca también a países vecinos como Kenia y Etiopía.

Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre, lo que dejó al país sin gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas y señores de la guerra. EFE

pa/psh