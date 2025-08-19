Somalia mató a unos 100 yihadistas de Al Shabab en un operativo en el sur del país

Nairobi, 19 ago (EFE).- El Ejército Nacional de Somalia abatió a unos 100 combatientes miembros del grupo yihadista somalí Al Shabab durante una operación en la región de Bajo Shabelle al sur del país, según informaron fuentes oficiales.

“Los comandos (Danab) abatieron a más de 100 combatientes de Al Shabaab, incluidos mandos clave”, informó el Ministerio de Defensa somalí en un comunicado publicado a última hora de este lunes.

El operativo fue llevado a cabo en la ciudad de Awdheegle, contó con el apoyo de la Misión de Paz de la Unión Africana en Somalia (AUSSOM) y tuvo por objetivo atacar fortificaciones y escondites utilizados por los militantes de Al Shabaab.

“Sus túneles y búnkeres defensivos fueron destruidos mediante ataques aéreos de precisión, mientras que las unidades Danab avanzaron sobre el terreno para asegurar el control total del área”, agregó el documento.

De acuerdo a la cartera de Defensa, informes de inteligencia confirmaron que Al Shabaab estaba preparado para resistir la ofensiva de Somalia y la AUSSOM, que “asestó un duro revés al grupo” durante la “Operación Silent Storm” (Tormenta Silenciosa).

La operación forma parte de la campaña del Gobierno Federal de Somalia para desmantelar la capacidad operativa de Al Shabaab, que ya sufrió una serie de derrotas recientes en las ciudades de Sabiid (sur), Caanoole (suroeste) y Bariire (centro-sur).

Somalia ha intensificado las operaciones militares contra Al Shabab desde que el presidente del país, Hassan Sheikh Mohamud, anunciara en agosto de 2022 una «guerra total» contra los terroristas.

Desde entonces, el Ejército, apoyado por sucesivas misiones de la UA, ha efectuado múltiples ofensivas contra el grupo, a veces con la colaboración militar de Estados Unidos y Turquía en bombardeos aéreos.

Al Shabab es un grupo afiliado desde 2012 a la red terrorista de Al Qaeda, que comete frecuentes atentados para derrocar al Gobierno central -respaldado por la comunidad internacional- e instaurar un Estado islámico de corte ultraconservador.

Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre, lo que dejó al país sin gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas y señores de la guerra. EFE

