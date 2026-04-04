Somalia mata a dos responsables de fabricar explosivos y coches bomba de Al Shabab

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Nairobi, 4 abr (EFE).- La Agencia Nacional de Inteligencia y Seguridad (NISA, por sus siglas en inglés) de Somalia mató a nueve miembros del grupo yihadista Al Shabab, incluidos dos responsables de fabricar explosivos y coches bomba, en la región de Bajo Shabelle (sur), informó este sábado el mencionado servicio de espionaje.

La primera operación se realizó en la zona de Kuunyo Barrow, donde murieron seis terroristas, entre ellos el responsable de fabricación de explosivos, Horjooge Abiikar Nuur, y el principal mecánico de Al Shabab y encargado de fabricar coches bomba, Abdifitaax Mohamed Hassan, publicó la NISA en su cuenta de la red social X.

«Otra operación en la zona de Tugaarey, en la misma región de Bajo Shabelle, se dirigió contra células terroristas que se escondían en una zona boscosa. Tres yihadistas murieron en la operación y las células fueron dispersadas», añadió el organismo.

En colaboración con socios internacionales, ambos operativos se saldaron con la destrucción de seis instalaciones de fabricación de explosivos del grupo.

Somalia ha impulsado las operaciones contra Al Shabab desde que el presidente del país, Hassan Sheikh Mohamud, anunció en agosto de 2022 una «guerra total» contra los yihadistas, en la que a menudo colaboran militarmente la misión de la Unión Africana (UA) en el país y Estados Unidos, que suele apoyar con bombardeos aéreos.

Al Shabab, grupo afiliado desde 2012 a la red terrorista de Al Qaeda, perpetra frecuentes atentados para derrocar al Gobierno central, respaldado por la comunidad internacional, e instaurar un estado islámico de corte wahabí (ultraconservador).

El grupo controla zonas rurales del centro y el sur de Somalia, y ataca también a países vecinos como Kenia y Etiopía.

Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre, lo que dejó al país sin gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas y señores de la guerra. EFE

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