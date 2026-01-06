Sony Honda Mobility comercializará el eléctrico Afeela 1 a finales de año en California

Las Vegas (EE.UU.), 5 ene (EFE).- Afeela, la marca de vehículos eléctricos de Sony Honda Mobility (SHM), anunció este lunes en la antesala de la Feria de Electrónica de Consumo (CES, en inglés) de Las Vegas que el primer automóvil de la compañía empezará a comercializarse en California a finales de este año.

Izumi Kawanishi, director y presidente de la compañía, presentó en un escenario del Centro de Convenciones de Las Vegas una unidad de preproducción del Afeela 1, el primer modelo de la marca.

El modelo será producido en la planta que Honda tiene en Ohio. SHM dijo que en 2027 el Afeela 1 será comercializado en Arizona y en Japón.

El sedán de cuatro puertas y con capacidad para cinco pasajeros, tiene un precio inicial de 89.900 dólares y sus baterías tienen una autonomía nominal de unas 300 millas (480 kilómetros).

La compañía, que desde enero de 2025 está aceptando reservas del vehículo, no desveló cuántos clientes han realizado depósitos para adquirir el Afeela 1.

Kawanishi también reveló por primera vez en Las Vegas una unidad del llamado Prototipo 2026, que será la base para el lanzamiento en 2028 de un todoterreno SUV de Afeela.

SHM señaló que sus vehículos estarán dotados de inteligencia artificial (IA) para transformar el automóvil de «máquinas centradas en el conductor a socios inteligentes que entienden las preferencias y emociones de los usuarios».

Los vehículos Afeela contarán con sistemas avanzados de asistencia a la conducción, inicialmente al nivel 2 de conducción autónoma, aunque el objetivo es alcanzar en el futuro el nivel 4, que supone que prácticamente no necesitarán la intervención humana. Para ello, el sistema integra 40 sensores instalados en los vehículos.

Para lograrlo, Afeela utilizará el Snapdragon Digital Chassis de la empresa de producción de chips Qualcomm. EFE

