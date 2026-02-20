Sorpresa, tristeza, desazón: familiares de presos políticos lamentan amnistía excluyente en Venezuela

Un grupo de mujeres sube a una colina y grita hacia una cárcel en Venezuela. «¡Resiste, tu familia no desiste!», exclaman mientras escuchan un barullo en respuesta desde el pabellón.

Son familiares de presos políticos que esperan su libertad bajo una ley de amnistía recién promulgada.

Viven desde hace más de un mes en un campamento improvisado a pocos metros de la entrada de la cárcel del Rodeo I, ubicada en las afueras de Caracas.

Este penal tiene unos 120 detenidos, según la ONG Foro Penal. Muchos fueron vinculados a casos militares que están excluidos de la amnistía.

«Para mí fue muy decepcionante, puesto que se excluyen muchos casos, muchísimos diría yo», lamentó Maryoling González declaraciones a la AFP. «Solamente nos toca aferrarnos a Dios, que es el único que nos puede ayudar a salir de esta situación».

Su esposo, Ebro Delgado, es un militar detenido desde 2022.

«Muchos estamos conscientes de que la ley de amnistía no acobija a nuestros familiares», añadió Hiowanka Ávila, de 39 años. Su hermano, Henryberth Rivas, fue acusado de participar en un intento de magnicidio con drones contra Maduro en 2018.

– «Manipulación» –

El improvisado asentamiento de carpas y colchones instalados frente al Rodeo I comenzó a los días de un primer anuncio de excarcelaciones, el 8 de enero, tres días después de que Delcy Rodríguez asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro en una incursión estadounidense.

Desde entonces, más de 400 presos políticos recibieron libertad condicional, según Foro Penal.

El instrumento abarca en teoría los 27 años del chavismo, aunque el texto enumera 13 momentos específicos, desde el golpe de Estado a Hugo Chávez en 2002 hasta las protestas contra la reelección de Nicolás Maduro en 2024.

Foro Penal denunció que el tiempo que abarca la ley equivale realmente a 20 meses.

«La persecución y la prisión política no ha sido una cuestión de eventos aislados, esporádicos, no. Ha sido continua», dijo el director de Foro Penal, Gonzalo Himiob, en una rueda de prensa.

Hiowanka Ávila es de hecho escéptica sobre este episodio de liberaciones.

«He visto cómo es la conducta del Estado (…) he visto ya varias puertas giratorias y he visto durante todos estos años la manipulación de las autoridades», dijo. «Nosotros aquí seguimos fortalecidos y esperando tomar acciones para continuar pidiendo por la libertad de nuestros familiares».

– «Hechos, no palabras» –

Maryoling González recordó el sobreseimiento de la causa contra el fallecido presidente Hugo Chávez por su fallida intentona golpista en 1992 al criticar la exclusión de lo militar en la amnistía.

La amnistía le permitió postularse a las elecciones presidenciales que ganó en 1998.

«Si en un momento algunos de ellos fueron perdonados en el pasado, que realmente sí participaron en un golpe de Estado, ¿por qué estas personas, por qué estos privados de libertad no pueden ser perdonados al igual que ellos?», cuestionó González, de 43 años.

El diputado Jorge Arreaza, jefe de la comisión que redactó la ley, aclaró más temprano que «la justicia militar también va a trabajar sus casos y dará beneficios donde corresponda».

Frente a los calabozos de la Policía Nacional conocidos como Zona 7, en Caracas, se instaló otro improvisado campamento.

Allí los familiares convocaron incluso a una huelga de hambre de 136 horas que llegó a su fin tras la aprobación de la amnistía.

Narwin Gil fue la única que logró tolerar toda la huelga, aunque advirtió que mantendrá la presión hasta que todos los presos políticos en esa cárcel queden en libertad.

«Hasta que no salgan, no salgan todos, nosotros seguimos acá pacíficamente», dijo a la AFP. «Necesitamos hechos, no palabras», agregó extenuada tras finalizar su huelga.

María Escalona, de 41 años, esperaba su turno para visitar a su esposo, detenido desde septiembre. «Espero que salga hoy para su cumpleaños», expresó. Llevaba un dulce para celebrar el cumpleaños de su esposo.

«Julio Velazco, te amo», escribió con marcador en el envase desechable, adornado con el dibujo de un corazón.

