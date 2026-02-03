SpaceX adquiere xAI mientras Elon Musk busca miles de millones para sus ambiciones espaciales

SpaceX, la empresa espacial de Elon Musk, absorberá xAI, la empresa de inteligencia artificial que desarrolla el robot de IA Grok y la red social X, anunció el lunes el multimillonario, en plena operación para recaudar los miles de millones necesarios para sus ambiciones futuristas.

La adquisición combina las capacidades de lanzamiento de cohetes de SpaceX con la tecnología de IA de xAI para crear lo que Musk describió como «el motor de innovación verticalmente integrado más ambicioso dentro (y fuera) de la Tierra», según un comunicado.

Esta fusión se produce previo a la proyectada salida a bolsa este año del grupo de cohetes y satélites, anunciada como la más grande de la historia.

El comunicado no reveló los términos financieros de la operación. Según Bloomberg, la empresa combinada tendría una valoración de 1,25 billones de dólares.

Musk justifica la fusión como un paso para cumplir el «próximo capítulo» de SpaceX: construir en órbita centrales fotovoltaicas gigantes, más eficientes que en la Tierra, combinadas con centros de datos de IA.

Este proyecto se inscribe en su ambición de establecer «bases autónomas en la Luna» antes de «una civilización entera en Marte y, en último término, una expansión en el universo», señaló Musk en su mensaje, salpicado de referencias a la futurología.

Musk dijo que SpaceX planea lanzar una constelación de satélites que funcionen como centros de datos en órbita, aprovechando la energía solar en el espacio para atender la creciente demanda de electricidad para la computación de IA.

– Competencia con Blue Origin –

El acuerdo entrelaza aún más el vasto imperio empresarial de Musk, que ya incluye el fabricante de automóviles Tesla y la plataforma de redes sociales X, antes Twitter.

Musk fusionó X con xAI tras adquirir Twitter a finales de 2022. xAI, que opera el chatbot Grok, fue valorada en 230.000 millones de dólares en una ronda de financiación en enero.

SpaceX domina el mercado de lanzamientos con sus cohetes reutilizables y posee la mayor constelación de satélites, Starlink.

La compañía además desarrolla Starship, el cohete más grande jamás diseñado para viajes espaciales tripulados.

Pero Musk debe hacer frente a la competencia de Blue Origin, la empresa espacial de Jeff Bezos, que anunció su nuevo cohete New Glenn.

La carrera entre los dos multimillonarios se ha intensificado recientemente en torno al programa lunar Artemisa de la NASA, después de que la agencia espacial estadounidense planteara la posibilidad de prescindir de SpaceX debido a los retrasos.

Musk se había opuesto anteriormente a una Oferta Pública de Venta (OPV) para SpaceX porque no estuvo de acuerdo con el escrutinio requerido al que se sometió Tesla, que cotiza en Wall Street.

Pero las últimas prioridades de SpaceX requerirán una inversión significativa, como colonizar Marte y construir los centros de datos en el espacio, lo que llevó a Musk a optar por una OPV.

No obstante, el proyecto de salida a bolsa sigue plagado de escollos administrativos y políticos.

