SpaceX busca recaudar 75.000 millones en su salida a bolsa en junio

afp_tickers

2 minutos

SpaceX, la empresa espacial fundada por el magnate tecnológico Elon Musk, presentará una Oferta Pública de Venta (OPV) de acciones en junio, que podría recaudar la impresionante suma de 75.000 millones de dólares para sus ambiciones extraterrestres, según un reporte publicado el martes.

El sitio de noticias tecnológicas The Information señaló que el prospecto de la OPV se presentará ante los reguladores de valores esta semana o la próxima para esta operación largamente esperada, al citar a una persona con conocimiento del plan.

SpaceX, que también está desarrollando una nave espacial para llegar a Marte, fue valorada en 1,25 billones de dólares a principios de febrero, cuando se fusionó con la unidad de inteligencia artificial de Musk, xAI.

En los últimos meses, los analistas esperaban que Musk buscara recaudar entre 30.000 y 50.000 millones de dólares, dada la enorme demanda de los inversores por las empresas tecnológicas.

La OPV parece encaminada a superar ampliamente la mayor oferta pública de la historia, cuando en 2019 el grupo petrolero Saudi Aramco recaudó 25.600 millones de dólares.

La empresa no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de la AFP.

SpaceX, que domina el mercado de lanzamientos espaciales con sus cohetes reutilizables, es propiedad de Musk junto con varios fondos de inversión y empresas tecnológicas, entre ellas Alphabet, empresa matriz de Google.

Los analistas han señalado que sacar SpaceX a bolsa requerirá que la empresa y Musk mantengan una mayor transparencia, en particular sobre sus ingresos, y podría aumentar la presión para generar beneficios.

tu/js/jgc/mvl/cjc