Spotify y una marca de bebida lanzan una urna funeraria con un altavoz de música integrado

2 minutos

Nueva York, 25 feb (EFE).- Spotify y Liquid Death, una marca de bebidas conocida por su márquetin disruptivo de temática sobre la muerte, lanzaron una edición limitada de una urna funeraria con un altavoz de música integrado en su interior «para traer la música al más allá».

El altavoz se llama «urna de lista de reproducción eterna», se puede comprar por 495 dólares y se trata de una edición limitada con solo 150 unidades disponibles para comprar en Estados Unidos, según indicaron las firmas en un comunicado conjunto.

«Es un artículo de colección para cualquiera que busque llevar su amor por la música al siguiente nivel. Con un altavoz Bluetooth discreto integrado en la tapa, puedes conectarte desde cualquier dispositivo compatible y disfrutar de tu lista de reproducción favorita durante toda la eternidad», señala el comunicado.

Como parte de la colaboración de ambas marcas, Spotify está estrenando un generador de listas de reproducción «eterno», que crea una lista de música según las respuestas del usuario a preguntas como «¿cuál es tu vibra eterna?» o «¿cuál es tu sonido de fantasma favorito?».

La empresa Liquid Death, con sede en Los Ángeles, vende principalmente bebidas energéticas, té frío, agua con gas de distintos sabores y agua natural, y se caracteriza por su márquetin disruptivo de temática sobre la muerte.

La compañía, cofundada por Mike Cessario, ex director creativo de Netflix, apuesta por comercializar sus bebidas -la mayoría de agua- en latas recicladas en vez de botellas de plástico.

Spotify ganaba un ligero 0,58 % en las operaciones en Wall Street a media sesión de este miércoles. EFE

