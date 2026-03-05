Sri Lanka recupera 84 cadáveres y continúa la búsqueda en el buque iraní hundido por EEUU

Galle (Sri Lanka), 5 mar (EFE).- La Marina de Sri Lanka continúa la búsqueda de decenas de desaparecidos, tras el hundimiento del buque de guerra iraní IRIS Dena en aguas internacionales, provocado por el ataque con torpedo de un submarino de Estados Unidos y que ha causado la muerte de al menos 84 tripulantes.

Las labores de rastreo siguen activas al sur de la frontera marítima ceilandesa para localizar al resto de una tripulación estimada en 180 personas, informaron las autoridades este jueves a medios locales.

El portavoz de la Marina de Sri Lanka, el comandante Buddhika Sampath, detalló a medios locales que hasta el momento han logrado rescatar con vida a 32 marineros, quienes se encuentran ingresados recibiendo atención médica en el Hospital Nacional de Galle.

«Al llegar a la zona no vimos el buque, solo manchas de combustible en el agua y balsas salvavidas», explicó Sampath en una rueda de prensa, en la que subrayó que la prioridad absoluta de la operación militar sigue siendo «salvar vidas».

El secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, confirmó que un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní en el océano Índico, en lo que describió como el primer hundimiento de un barco enemigo mediante el uso de un torpedo desde la Segunda Guerra Mundial.

De acuerdo con los registros de navegación citados en Sri Lanka, la fragata iraní regresaba a su país tras haber participado en una revista naval internacional y en ejercicios militares conjuntos en la ciudad costera de Visakhapatnam, en la vecina India, cuando fue interceptada y destruida. EFE

